Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin yapılmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olmuştu.
Türkiye'nin iki temsilcisinin de Devler Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı.
GALATASARAY'IN MAÇLARI
Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:
- 9 Eylül | Sporting (D)
- 13 Ekim | Barcelona
- 21 Ekim | Lille (D)
- 3 Kasım | Stuttgart
- 24 Kasım | Aston Villa
- 8 Aralık | AEK (D)
- 19 Ocak | Feyenoord
- 27 Ocak | PSG (D)
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Fenerbahçe'nin fikstürü ise şöyle:
- 10 Eylül | Roma
- 14 Ekim | Aston Villa (D)
- 20 Ekim | Slavia Prag
- 4 Kasım | Liverpool
- 25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)
- 9 Aralık | LASK (D)
- 20 Ocak | Villarreal
- 27 Ocak | Atletico Madrid (D)