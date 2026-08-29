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Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

29.08.2026 14:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç takvimi açıklandı. İşte temsilcilerimizin fikstürü...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin yapılmasının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olmuştu.

Türkiye'nin iki temsilcisinin de Devler Ligi'ndeki maç takvimi açıklandı. 

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde:

  • 9 Eylül | Sporting (D)
  • 13 Ekim | Barcelona
  • 21 Ekim | Lille (D)
  • 3 Kasım | Stuttgart
  • 24 Kasım | Aston Villa
  • 8 Aralık | AEK (D)
  • 19 Ocak | Feyenoord
  • 27 Ocak | PSG (D)

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin fikstürü ise şöyle:

  • 10 Eylül | Roma
  • 14 Ekim | Aston Villa (D)
  • 20 Ekim | Slavia Prag
  • 4 Kasım | Liverpool
  • 25 Kasım | Shakhtar Donetsk (D)
  • 9 Aralık | LASK (D)
  • 20 Ocak | Villarreal
  • 27 Ocak | Atletico Madrid (D)
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