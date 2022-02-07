Son Dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Sarı kırmızılıların yabancı kontenjanında bir oyunculuk yer açıldı.
Nisan ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmeyen Mbaye Diagne ile anlaşmalı bir fesih yapıldı. Galatasaray, Diagne'nin yerine yeni bir yabancı oyuncuyu TFF listesine ekleyecek.
Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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