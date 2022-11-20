Son dakika... Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 16:05
Son dakika... Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Düşen gencin, Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.


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