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Son Dakika... Hakem Yasin Kol gözaltına alındı!

Son Dakika... Hakem Yasin Kol gözaltına alındı!

1.10.2026 22:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Son Dakika... Hakem Yasin Kol gözaltına alındı!

Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığı öğrenildi.
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Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ve Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Trabzonspor - Drogheda United arasında oynanan dostluk maçını yöneten Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol'un, karşılaşmanın ardından gözaltına alındığı kaydedildi.

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GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı kanuna muhalefet (yasadışı bahis), evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alındı.

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Göktuğ Hazar Erel

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır."

Hakem Yasin Kol'un son iki sezonda yönettiği derbiler şu şekilde:

Beşiktaş 2-1 Galatasaray (24/25)

Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş (24/25)

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (25/26)

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (25/26)

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (25/26)

Not: 24/25 sezonundan önce derbi maçı bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #gözaltı #hakem #Yasin Kol

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