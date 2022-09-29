Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden deplasman seyircisi kararı!
Son dakika... İstanbul Valiliği, Süper Lig'deki üç büyük kulübün kendi aralarında oynayacağı müsabakalara deplasman seyircilerinin alınmayacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, İstanbul'un üç büyükleri arasında oynanacak tüm maçlara kulüplerin isteği ve kabulü doğrultusunda deplasman seyircisi yasağı getirildiğini duyurdu.
Valilik'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,
İstanbul'da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Daha önceden 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasına deplasman seyricisinin alınmayacağı açıklanmıştı.
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