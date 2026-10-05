Son Dakika: Süper Lig hakemleri Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Yasin Kol

YASİN KOL İLE GÖKTUĞ HAZAR EREL TUTUKLANDI

Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.

Göktuğ Hazar Erel

TUTUKLANMA GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Hakem Yasin Kol'a şike ve teşvik primi, Erel'e resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklama talebinde bulunuldu.

Yasin Kol 6222 sayılı kanun madde 11 yani şike ve teşvik primi iddiası, Hazar Erel ise TCK M.204 resmi belgede sahtecilik suçuna muhalefet iddiası ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza hakimlerine sevk edildi.

HAKİMLİKTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in hakimlikte verdikleri ifade ortaya çıktı.

Yasin Kol ifadesinde, "Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Daha önce etrafimda yargılanan kişiler oldu bunları bilerek yapmam mümkün değildir. Kaldı ki yapmadım. Hesap hareketlerimdeki bütün işlemlerini açıklaması vardır. Maç yemeğine gittiğimizde hesabı yardımcı hakem öder bizde ona atarız. Benim herhangi bir yasa dışı sitesine üyeliğim yoktur. Daha önce birçok kez maça çıktım ve tehditler aldım. Ancak bildiğimi yaptım. Kurallar neyse onu uyguladım. Böyle bir duruma ilişkin de kimse ile para akışım yoktur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

Göktuğ Hazar Erel ise ifadesinde, "Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim. Ben zaten eski çıkmış soruları istedim. Bana herhangi bir dönüş olmadı ve yanıtta gelmedi. Başka hakem arkadaşlardan istedim. Onlarla beraber çalıştık. Bunlar Whatsapp yazışmalarında duruyor. Ben İngilizce öğretmeniyim. 1 yıl önce hakemliği bıraktım. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim" sözlerini sarf etti.

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ

Gözaltına alınan hakem Kol'un verdiği ilk ifadesinde, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

6222 SAYILI KANUN 11. MADDE

(1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. [9]

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

(4) Suçun;

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

b) (Değişik:10/12/2011-6259/1 md.) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla,

işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(6) Bu madde hükümleri;

a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla,

b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla,

prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz.

(7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz.

(8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.

(9) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez.

(10) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur.

(11) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur.