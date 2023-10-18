Son Dakika: TFF'den derbi için deplasman kararı!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman takımı taraftarının yer alacağı öğrenildi.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maçta deplasman tribününde taraftarlarının olacağını açıkladı.
BEŞİKTAŞ DUYURDU
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Sami yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z" denildi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz" demişti.
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