UEFA'dan Rusya kararı!
UEFA, Rusya'yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men etti.
Ukrayna'daki savaş sebebiyle takımları UEFA organizasyonlarından men edilen Rusya için bir kötü haber daha geldi.
UEFA'nın resmi internet sitesinden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yapılan açıklamada Rusya'nın organizasyonda yer almayacağı belirtildi.
Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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