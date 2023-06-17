Son dakika: Uğur Dündar görevinden istifa etti

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:13

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:23

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı.

Uğur Dündar kararını sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurdu:

"Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim."