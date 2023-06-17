Son dakika: Uğur Dündar görevinden istifa etti

Son dakika... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:13
Son dakika: Uğur Dündar görevinden istifa etti
Abone Ol google-news

Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı.

Uğur Dündar kararını sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurdu:

"Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim."


En Çok Okunan Haberler