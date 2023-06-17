Son dakika: Uğur Dündar görevinden istifa etti
Son dakika... Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.
Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu başkanlığını bıraktığını açıkladı.
Uğur Dündar kararını sosyal medya hesabından şu sözler ile duyurdu:
"Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da #CumhuriyetinFeneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim."
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