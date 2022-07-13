Son Dakika: Willian Arao, Fenerbahçe İstanbul'da

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 22:56

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, daha önce Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir."

6 KUPA KAZANDI

Willian Arao kariyeri boyunca istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 2016’dan bu yana forma giydiği Flamengo’da 376 maça çıktı, 35 gol atıp 30 asist yaptı. Bu sezon ise tecrübeli oyuncu Flamengo’da tam 33 maça çıktı, 5 gol 2 asistle oynadı.

Arao, Flamengo kariyerinde Libertadores dahil 6 kupa kazandı. Brezilyalı orta saha Botafogo’da da 35 resmi maçta 5 gol kaydedip, 3 asiste imza atmıştı.

Flamengo’da Jorge Jesus’la 1 yıl beraber çalışan Willian Arao, tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde 45 maça çıktı. Arao, bu 45 maçta 2 gol attı, 3 asist yaptı.