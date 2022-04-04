Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-22 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
26 Mayıs Perşembe günü oynanacak 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması kararı alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak."
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