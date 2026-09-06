Son durumları belli oldu: Galatasaray'dan Osimhen ve Lemina için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın son durumları belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım dün yaptığı ilk açıklamada iki futbolcunun ileri tetkiklerinin bugün tamamlanacağı belirtmişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiği belirtilidi. Her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin devam ettiği belirtili.

Osimhen ve Lemina için Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen’in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina’nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir" denildi.

İKİ YILDIZ DA 3 HAFTA YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; tedavilerine başlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

İki futbolcunun da Sporting Lizbon deplasmanı, Kocaelispor karşılaşması ve Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.