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Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması
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Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

20.08.2026 15:37:00
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Cumhuriyet Spor
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Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe, basında Arda Güler'in sonraki satıştan payıyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in sonraki satışından pay maddesiyle ilgili basında çıkan iddialar üzerine açıklama yayımladı. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

"Kamuoyu Bilgilendirme

Kamuoyunda yeterli bilgiye sahip olmadan yapılan bazı yayınların yanlış bir algıya neden olduğunu görüyoruz.

Ahmet Selim Kul tarafından dile getirilen ve Arda Güler’in olası transferinden Fenerbahçe’nin elde edeceği %20’lik payın azami 1,5 milyon Euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında, olası bir transfer durumunda %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır.

Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte, gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu nitelikteki dezenformasyonların tekrarı halinde, kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sonraki satışından pay iddialarına yanıt: Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması

FENERBAHÇE'NİN ARDA GÜLER İÇİN YAPTIĞI KAP BİLDİRİMİ

Arda Güler 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler o dönem transferle ilgili KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

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