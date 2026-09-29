Soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı: Serdal Adalı'dan MHK Başkanı önerisi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor ekranlarında siyah-beyazlı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalı, Türk futbolunda adalet istediklerini belirtirken, teknik direktör Vincenzo Italiano ve transfer çalışmaları hakkında da konuştu.

"YABANCI MHK BAŞKANI DA OLABİLİR"

Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, "Başından beri adalete güveniyoruz. Beşiktaş olarak çıkıp iki senedir söylediğimiz şey şu: 'Adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz' Futbolun düzgün ve eşit şekilde yönetilmesi lazım. Her maçtan sonra hakemlerden, hakem hatalarından bahsetmekten biz de hiç hoşnut değiliz" ifadelerini kullandı.

Adalı, MHK konusunda ise isimden ziyade sistemin düzelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin" dedi.

"ÜYE BULMAKTA ZORLANABİLİYORUZ"

Beşiktaş'ın son yıllardaki durumuna da değinen Adalı, "Önceki senelerde Beşiktaş çok zor günler geçirdi. 3-4 tane başkan değiştirdik, teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı haksızlıklar bizim camiada çok çabuk unutuldu" diye konuştu.

Yönetim kurulu oluştururken yaşadıkları zorluklara da değinen Adalı, "Yönetim kuruluna üye bulmakta zorlanabiliyoruz. Sosyal medya insanları ürkütür hale getirmiş" ifadelerini kullandı.

"ITALIANO TATİLE GİTMEDİ"

Vincenzo Italiano'nun göreve geliş sürecini anlatan Adalı, "Vincenzo Italiano, başından beri Önder hocanın 'Bizim böyle bir hocaya ihtiyacımız var.' dediği bir teknik adamdı. Önder hoca, Italiano'ya her konuda çok yardımcı oluyor" dedi.

Adalı, İtalyan teknik direktörün milli arada da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Hoca da tatile gitmedi; Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı" açıklamasını yaptı.

JOE WILLOCK AÇIKLAMASI

Takımın seviyesine ilişkin konuşan Adalı, "Planlamayı düzgün yaptıktan sonra o makası kapatmak çok zor bir şey değil. Makası önce sahada kapattık. Kalite açısından baktığınız zaman fazla bir makas olduğunu düşünmüyorum. Devre arasında da hocamızın isteklerini yetiştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Joe Willock transferiyle ilgili de konuşan Adalı, oyuncunun Italiano tarafından özellikle istendiğini belirtti.

Adalı, "Mesela Willock'u hoca çok ısrarla istedi. İlk gün, ilk verdiği listede de vardı. Çok ısrar etti, çok da istedi. Hoca Joe Willock'u çok istediği için de, işte 2 ay sonra Joe Willock serbest. İstediği kulüple mukavele imzalayacak durumda. Sırf şu 6 ayda, o istediği 20 milyon pound'la başladı, 20 milyon onu da kabul ettik. Ocak ayında tekrar gidip konuşacağım. Yoksa oyuncu tamamdı. İstanbul'a da geldi, ailesi, abisi, menajeri. Olmadı, kulübü vermedi" dedi.

"EMİRHAN TOPÇU NEDEN OYNAMADI?"

Sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard'ın son durumunu da paylaşan Adalı, "Vlahovic takımla birlikte çalışmaya başladı. Tedavisi hala sürüyor. Trossard'ın sakatlığı biraz daha ciddiydi ancak o da ilk maçtan itibaren forma giyebilir" açıklamasını yaptı.

Milli takımda Emirhan Topçu'nun forma giymemesi hakkında da görüşlerini paylaşan Adalı, "Beşiktaş başkanı olarak değil, taraftar olarak baktığım zaman dünkü Türkiye-İtalya maçında neden Emirhan Topçu oynamadı diye düşünüyorum. Milli takımı düşünerek söylüyorum. Emirhan Topçu başka bir takımda da olsa fikrim aynı olurdu" ifadelerini kullandı.

Adalı ayrıca Rıdvan Yılmaz'ın da milli takıma çağrılmasını beklediğini söyledi.

"BASKETBOLDA 1-2 HAMLE YAPACAĞIZ"

Basketbol takımıyla ilgili de konuşan Adalı, "Başladığımız işi yarım bırakmayız. Basketbol takımına en az 1, maksimum 2 hamle yapacağız" dedi.

Beşiktaş taraftarına da övgülerde bulunan Adalı, "Amedspor maçı benim için bir ölçüdür. İlk 20 dakikada takım iyi değildi, yorgundu. Alanyaspor maçını mağlup olduk diye saymıyorum bile; onun hesabını gördük, niye mağlup olduğumuz da ortada. Deplasmanda da çok iyi oynadığımız maçlar var. Ama işin bir gerçeği de var ki; içeride oynadığımız maçlarda bizi, yani futbolcuları coşturan, oynatan bir taraftarımız var. İnanılmazlar gerçekten. Futbol takımı sezona nasıl iyi başladıysa onlar da sezona öyle çok iyi başladı" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİ YURDU YAPAN İLK KULÜP OLACAĞIZ"

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın öğrenci yurdu projesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Türkiye'de öğrenci yurdu yapan ilk kulüp olacağız. Bizden sonra inşallah bu tip hayırlı işlere diğer kulüpler de el atar. Şişli'de Spor Bakanlığının tahsis ettiği bir yer var. Allah kısmet ederse Dikilitaş projesi başlayınca onun da temelini atacağız" ifadelerini kullandı.