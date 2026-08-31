Sosyal medya hesabından duyurdu: Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda etti

Arjantinli süper star Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

39 yaşındaki futbolcu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Messi sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Finalden bu yana geçen sürenin ardından, üzerine uzun uzun düşündükten sonra hepinize Milli Takım'ı bıraktığımı açıklamak istiyorum…Ruhu acıtan ve hâlâ acıtmaya devam eden bir karar oldu ama zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her şeyimi verdim; sadece her şeyin kazanıldığı son yıllarda değil, öncesinde de her zaman mücadele ettim. Bu forma için, sizlere sevinç yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için elimden gelen her şeyi sahada bıraktım.

Geriye az zaman kaldı, dönemler birer birer kapanıyor ve bu da canımı çok yakan bir kapanış. Milli Takım’da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen tükettim, verecek başka bir şeyim kalmadı. Ayrıca arkadan, burada olmayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor.Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada, içerideyken duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım; dışarıdan, her zaman (iyi günde de kötü günde de, hem de çok daha fazla) desteklemeye ve arkasında durmaya devam edeceğim.Her zaman yanımda olduğu, bu çok güzel ama bir o kadar da zorlu yolculukta bana eşlik ettiği için aileme teşekkür ederim. Birlikte vakit geçirme şansı bulduğum tüm teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yanımda unutulmaz anılar ve yaşanmışlıklar götürüyorum.Takım arkadaşlarımla birlikte sizlere hayal gibi anlar armağan etmiş olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizlerle birlikte yaşamak tam anlamıyla bir çılgınlıktı. Sizi seviyorum!Tanrı'ya beni Arjantinli yaptığı için şükürler olsun.¡Vamos Arjantin! Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazmıştım. Bugün, babamın başına gelenlerden sonra, kararımdan her zamankinden daha da eminim."

BAŞARILARLA DOLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2005 yılında Arjantin formasını ilke kez sırtına geçiren Messi, 2021'e kadar ülkesine beklenen başarıyı getiremedi. 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa America'da ev sahibini yenerek kazanan Messi ve arkadaşları, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı Finalissima'da mağlup etti ve bir kupa daha kazandı.

Messi, kupa koleksiyonunda eksik olan tek parça olan Dünya Kupası'nı da aynı yıl kaldırdı. Arjantin, Katar'da düzenlenen organizasyonda Fransa'yı penaltılarla devirdi ve üçüncü yıldızı taktı.

Messi'li Arjantin, 2024'te Copa America'yı bir kez daha kazanarak ülkesine mutluluk yaşatmıştı.

39 yaşındaki oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla finale kadar ulaşmış ve İspanya mağlup olmuştu.

Mavi-beyazlı formayla toplamda 185 maça çıkan Messi, 106 kez fileleri havalandırırken 38 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.