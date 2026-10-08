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Sosyal medyadan açıkladı: Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği resmen sona erdi!

Sosyal medyadan açıkladı: Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği resmen sona erdi!

8.10.2026 21:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sosyal medyadan açıkladı: Mauro Icardi ile Wanda Nara evliliği resmen sona erdi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Milano Mahkemesi'nin Wanda Nara ile olan evliliğinin sona ermesine hükmettiğini duyurdu.
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Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Wanda Nara ile boşanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milano Mahkemesi'nin evliliğin sona ermesine hükmettiğini belirten Icardi, Kasım 2024'te başlattığı süreçte beklediği kararın çıktığını ifade etti.

NAFAKA TALEBİ REDDEDİLDİ

Icardi'nin aktardığına göre mahkeme, Wanda Nara'nın aylık 250 bin Euro'luk nafaka talebini, kendi geçimini sağlayabilecek yeterli gelire ve mal varlığına sahip olduğu gerekçesiyle reddetti.

Arjantinli futbolcu, Nara'nın evlilik nedeniyle kariyerinden fedakarlık yaptığı iddiasının da kanıtlanmadığını ve bu gerekçeye dayanan telafi edici nafaka talebinin kabul edilmediğini belirtti.

Icardi ayrıca, yargılama giderlerinin üçte ikisinin kendisine geri ödenmesine hükmedildiğini aktardı.

"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI..."

Mal varlığındaki taşınmazların devrinin iptali ve kendisine iadesi için Milano'da ayrı bir davanın devam ettiğini açıklayan Icardi, bu sürecin henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Kararı yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiren yıldız futbolcu, paylaşımını "Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için nedenler var" sözleriyle tamamladı.

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