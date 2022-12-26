Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:06
Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta maçında Southampton ile Brighton karşılaşıyor.

SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Southampton- Brighton maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de St. Mary's Stadium'da oynanacak. 

SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Southampton- Brighton maçı beIN SPORTS Max 2'de canlı yayımlanacak.


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