Sözleşme ayrıntıları belli oldu: Fenerbahçe, Mason Greenwood'u duyurdu

Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

KARİYERİNE MANCHESTER UNİTED'DA BAŞLADI

Greenwood, profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği İngiliz ekibi Manchester United'da başladı.

İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Mart 2019'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı maçın 87. dakikasında oyuna dahil olarak 17 yaşında ilk profesyonel maçına çıktı. Mason Greenwood, 4 gün sonra Manchester ekibinin Arsenal ile yaptığı mücadelede ise İngiltere Premier Lig'de ilk kez forma giydi.

24 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk golüne Eylül 2019'da imza attı. Greenwood, UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan ekibi Astana ile oynanan maçta fileleri havalandırarak Manchester United'ın Avrupa kupalarında gol sevinci yaşayan en genç oyuncusu (17 yaş 353 gün) ünvanını elde etti.

Manchester United ile çıktığı 129 maçta 35 gol kaydeden Mason Greenwood, 2023'te İspanya ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.

GETAFE'DE KİRALIK OYNADI

Greenwood, 2023-2024 sezonunda İspanya temsilcisi Getafe'de görev yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, Madrid ekibinde forma giydiği 36 karşılaşmada 10 kez ağları sarstı.

OLİMPİK MARSİLYA SERÜVENİ İKİ SEZON SÜRDÜ

Mason Greenwood, 2024-2025 başında 31,6 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığında Olimpik Marsilya'ya transfer oldu.

Fransa ekibinde iki sezon forma giyen Greenwood, tüm kulvarlarda çıktığı 76 maçta 48 gol attı.

24 yaşındaki futbolcu, Marsilya'da geçen sezon bir ilke imza attı. Ekim 2025'te Le Havre'ı 6-2 mağlup ettikleri maçta 4 gol kaydeden Mason Greenwood, Fransa'nın efsanelerinden Jean-Pierre Papin'in ardından bunu başaran ilk Marsilya futbolcusu oldu.

Greenwood, Eylül 2020'de 18 yaşında bir kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giydi.