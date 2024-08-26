Sözleşme detayı belli oldu: Trabzonspor'dan Burnley'in yıldızına kanca!
İngiltere Championship takımlarından Burnley'nin kaptanı Josh Brownhill için Trabzonspor'un harekete geçtiği iddia edildi.
Trabzonspor, Burnley forması giyen Josh Brownhill'i kadrosuna katmak istiyor.
Athletic'te yer alan habere göre; sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililerin 4 yıllık sözleşme ve bonservisi için 4 milyon Euro önerdiği belirtildi.
Haberde, Trabzonspor'un ilgisinin yanı sıra Premier Lig'den bazı takımların da Brownhill'in durumunu takip ettiği ifade edildi.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAMA İHTİMALİ BULUNUYOR
Trabzonspor'un teklifinin Burnley'deki kontratından daha iyi olduğuna dikkat çekilirken İngiliz orta sahanın kulübüyle yeni sözleşme imzalama ihtimalinin olduğu da kaydedildi.
İngiltere'de yaz Transfer dönemi 30 Ağustos Cuma günü sona eriyor.
JOSH BROWNHILL KİMDİR?
Futbol kariyerine Manchester United'ın altyapısında başlayan Josh Brownhill, sonrasında Preston'a tranfer oldu.
Preston'da A takıma yükselen Brownhill, Barnsley ve Bristol City'de de forma giydi.
2019/20 sezonunun devre arasında Burnley'ye transfer olan deneyimli oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor.
Josh Brownhill, bu sezon Championship'te 3 maçta süre alırken 2 gol kaydetti.
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