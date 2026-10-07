Sözleşmesi feshedilmişti: Jean Onana'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği Jean Onana, kariyerine ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalyan medyasına konuşan 26 yaşındaki futbolcu, şu anda serbest durumda olduğunu ve Portekiz'de bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"EN İYİ HALİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Onana, "Şu anda serbest durumdayım ve Portekiz'deyim; burada her gün kişisel antrenörümle antrenman yapıyorum. Etrafımda bazı şüpheler olduğunu biliyorum, ancak şu anda söyleyebileceğim tek şey, fiziksel olarak kendimi hiç bu kadar iyi hissetmediğimdir" ifadelerini kullandı.

Kendisini yeniden hazır hissettiğini belirten Onana, "Kendimi yenilenmiş, enerji dolu ve her şeyden öte, intikam alma ve ulaşmam gereken hedefler konusunda muazzam bir hırsla doluyum. Henüz 26 yaşındayım ve tekrar oynamaya başlamak, istikrarlı bir performans sergilemek ve en iyi halimi göstermek istiyorum" dedi.

"SERIE A'YA GERİ DÖNMEYİ HAYAL EDİYORUM"

İtalya'daki dönemini de değerlendiren Onana, "İtalya'da oynamaktan çok keyif aldım. Zamanlama pek uygun değildi, ama lig beni çok heyecanlandırdı. Bu, tüm takımların teknik kalitesinin yanı sıra büyük bir taktik zekaya da sahip olduğu, oldukça zorlu bir turnuva" diye konuştu.

İtalyan futbolunun savunmacı olduğu görüşüne katılmadığını belirten Onana, "Açıkçası, İtalyan futbolunun defansif olduğunu söylemek bence yanlış. Bu, yıllardır süregelen bir klişe. İtalyan takımlarının savunma, pres ve hücum konusunda nasıl giderek daha cesur hale geldiğine bakmak yeterli" ifadelerini kullandı.

Onana, "Orada çok keyifli zamanlar geçirdim ve bir gün Serie A'ya geri dönüp kendi hikayemi yeniden yazmayı hayal ediyorum" dedi.

"FORMA ŞANSI BULAMIYORDUM VE ÖZGÜVENİM EKSİKTİ"

Genoa dönemine ilişkin de konuşan Onana, Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte yaşadığı durumu anlattı.

26 yaşındaki futbolcu, "Genoa gibi bir kulüpte oynamak benim için bir onurdu, ama gerçek şu ki koşullar benim lehime değildi. Kulüp doğru seçimdi, ama zamanlama doğru değildi. İlk deneyimimde Beşiktaş'tan gelmiştim; orada forma şansı bulamıyordum ve özgüvenim eksikti" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN HER ŞEY YENİYDİ"

İtalya'ya ilk gidişinde uyum sürecinin kolay olmadığını belirten Onana, "Farklı bir ortamdan geliyordum, İtalyan futbolunda hiç oynamamıştım ve benim için her şey yeniydi, özellikle de ocak ayında; o dönemde takıma uyum sağlamak için her zaman çok az zamanın olur" dedi.

"SAKATLIKLAR NEDENİYLE SEKTEYE UĞRADIM"

Genoa'daki ikinci döneminin de sakatlıklar nedeniyle istediği gibi gitmediğini söyleyen Onana, "İkinci deneyimimde ise birkaç sakatlık nedeniyle sekteye uğradım. Biraz istikrar eksikliğim vardı" diye konuştu.

Onana sözlerini, "Buna rağmen benim için çok önemli bir dönemdi. Birlikte çalıştığım insanlar ve beni geliştiren teknik direktörler sayesinde bir oyuncu olarak çok geliştiğimi hissediyorum. Kişisel açıdan da gerçekten çok zenginleştirici bir deneyim yaşadım. İşlerin umduğum gibi gitmemesine üzülüyorum ancak futbol bazen böyle" ifadeleriyle tamamladı.