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Sözleşmesi sona eriyor: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Sözleşmesi sona eriyor: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

16.09.2026 14:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sözleşmesi sona eriyor: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği şekilleniyor. İtalyan devi, milli futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme planlıyor. Hakan Çalhanoğlu'na yapılacak maaş teklifini ise Çizme basını duyurdu.

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Inter ile sözleşmesinin son yılına giren ve adı uzun süredir Süper Lig devleriyle anılan Hkan Çalhanoğlu'nun geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tuttosport'un geçtiği habere göre Inter, Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Buna göre İtalyan devi, milli futbolcuya 1+1 ya da direkt 2 yıllık kontrat teklif edecek.

DAHA DÜŞÜK MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Çalhanoğlu'nun ilerleyen yaşı ve son dönemde yaşadığı sakatlıkları da göz önünde bulunduran Inter'in, an itibarıyla net 6.5 milyon Euro kazanan futbolcuya daha düşük bir teklif sunacağı Çizme basınında yer aldı.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR DOĞRULAMIŞTI

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, düzenlediği ilk basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle resmi görüşmeler gerçekleştiğini doğrulamıştı.

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