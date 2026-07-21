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Sözleşmesi sona ermişti... Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

Sözleşmesi sona ermişti... Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

21.07.2026 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sözleşmesi sona ermişti... Galatasaray'da Mario Lemina gelişmesi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ile yeni sözleşme görüşmeleri devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray'ın bir süredir yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu ancak anlaşmaya varamadığı Mario Lemina'da mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Gabonlu yıldız Mario Lemina ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Tecrübeli orta saha ile görüşmeleri bizzat yürüten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mayıs ayında 1+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştı. Prensip anlaşmanın ardından tekrar masara oturan Lemina ve Galatasaray, bir süredir sözleşmeyi resmiyete dökememişti. Taraflar arasında pürüzler giderildi ve Lemina ile anlaşma sağlandı.

Gabonlu futbolcunun Avusturya kampında takımla olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da önceki sezon 41 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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