Spalletti'den Dusan Vlahovic yorumu: 'Ona çok yüklenmemelisiniz'

Luciano Spalletti, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Roma'da birlikte çalıştığı Mohamed Salah'a ayrı bir parantez açan Spalletti, Dusan Vlahovic'le ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınından Tuttosport'a verdiği röportajda Spalletti, Kenan Yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Maçlara incelik katıyor, onları parlatıyor. Her oynadığı maçta zekasını gösteriyor. Sistemi alt üst eden biri. Ne yapabileceğini kendi de bilmiyor. Harekete başlıyor ama ne yapacağına dair önceden belirlenmiş bir planı yok. Bazen antrenmanda birileri yapacağı hareketi önceden tahmin ediyor. Ama Kenan yine de onu geçmeyi başarıyor. Onu tanıyor olsanız bile, onu yenemezsiniz. Yaratıcılığı inanılmaz."

"KVARA İLE KIYASLANABİLİR"

Milli futbolcu için Spalletti ayrıca, "Onu Salah veya Kvaratskhelia gibi yıldız isimlerle kıyaslıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bana göre Kvara ile kıyaslanabilir. Sadece biraz daha oynaması gerekiyor, ama yarattığı beklenmedik durumlar açısından ona çok benziyor."

"SALAH, ONU ÇALIŞTIRAN HERKESE BALLON D'OR VERİYOR"

Spalletti, teknik direktörlük kariyerindeki gelişimlerinden etkili olduğu futbolcularla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Udinese'de Pizarro, Napoli'de Lobotka ve Kvara, Roma'da Salah ve Inter'de Cancelo. Kvara belirli bir futbol tarzından geldi ancak Salah, onu çalıştıran herkese Ballon d'Or veriyor, bunu açıkça belirteyim."

"ONA ÇOK YÜKLENMEMELİSİNİZ"

Kariyerine Beşiktaş'ta devam eden ve Juventus'tan eski öğrencisi Dusan Vlahovic'le ilgili de Spalletti'ye bir soru yöneltildi. "Vlahovic neden şimdiye kadar değerinin yüzde 100'ünü sergileyemedi?" sorusuna Spaletti, "Çünkü hala sakinliğini bulması gerekiyor. Kişisel bir denge bulması gerekiyor ve kendi başına hata yapıyor. Ona çok yüklenmemelisiniz. Bu bir denge meselesi, doğru duygusal dengeyi bulmakla ilgili" cevabını verdi.