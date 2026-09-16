Sparta Prag'dan Ermenistan'da 4 gollü galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ararat-Armenia ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Sparta Prag, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya temsilcisi, ilk yarıda bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

GUDDAL'DAN İKİ GOL

Sparta Prag, mücadelenin 20. dakikasında Guddal ile öne geçti. Aynı oyuncu 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Sparta Prag, devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sparta Prag, 53. dakikada Mercado ile skoru 3-0'a getirdi.

Ararat-Armenia, 55. dakikada Bruno Wilson ile farkı ikiye indirse de ev sahibi ekibin geri dönüş çabaları sonuç vermedi.

VYDRA SON NOKTAYI KOYDU

Sparta Prag, 71. dakikada Vydra'nın attığı golle skoru 4-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Ararat-Armenia ise ilk haftayı puansız tamamladı.

Sparta Prag, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Lilleström'ü konuk edecek. Ararat-Armenia ise deplasmanda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.