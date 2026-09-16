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Sparta Prag'dan Ermenistan'da 4 gollü galibiyet!

Sparta Prag'dan Ermenistan'da 4 gollü galibiyet!

16.09.2026 21:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sparta Prag'dan Ermenistan'da 4 gollü galibiyet!

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ararat-Armenia'yı 4-1 mağlup etti.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ararat-Armenia ile Sparta Prag karşı karşıya geldi.

Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Sparta Prag, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya temsilcisi, ilk yarıda bulduğu iki golle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

GUDDAL'DAN İKİ GOL

Sparta Prag, mücadelenin 20. dakikasında Guddal ile öne geçti. Aynı oyuncu 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

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İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Sparta Prag, devreye 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Sparta Prag, 53. dakikada Mercado ile skoru 3-0'a getirdi.

Ararat-Armenia, 55. dakikada Bruno Wilson ile farkı ikiye indirse de ev sahibi ekibin geri dönüş çabaları sonuç vermedi.

VYDRA SON NOKTAYI KOYDU

Sparta Prag, 71. dakikada Vydra'nın attığı golle skoru 4-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Ararat-Armenia ise ilk haftayı puansız tamamladı.

Sparta Prag, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Lilleström'ü konuk edecek. Ararat-Armenia ise deplasmanda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

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