Spor yazarları Amed SK - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Orkestra şefinin eksikliğini hissediyorsunuz'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

'BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLSA GEREK' İskender Günen: "Ferencvaros maçından sonra moral kazanmak için Amed deplasmanından alınması gereken üç puan büyük önem taşımaktaydı. Ama bir başka gerçek var ki futbol kadronuz diğer takıma göre daha zengin olsa da ortaya koyacağınız mücadele ve takım birlikteliği büyük önem taşır. Amed gibi Süper Lig'e yeni çıkan takım karşısında oynanan oyun ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı olsa gerek." (Sabah)

'İYİ BİR GOLCÜYE İHTİYACI VAR' Levent Tüzemen: "Trabzon'da tutan şahaneydi ama atan Onuachu çok etkisizdi. Nijeryalı golcü rakip kale önünde top tutma konusunda duvar olamadı, ikili mücadeleleri kaybetti. Salah'a asist yapan Muçi, hırsıyla, çalışkanlığıyla ve attığı etkili şutlarla göz doldurdu. Aral Şimşir bence Saviolo'dan daha etkili oynuyor. Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen Amed'li oyuncular, çok fazla pas hataları yapsalar da güçlü fizik yapıları ve dirençli mücadeleleri ile etkili oldu. Trabzon'un iyi bir golcüye ihtiyacı var. Teknik kalitesi tartışılmayan Salah'a Liverpool'daki gibi pas yapabilecek, oyuna Fabinho gibi akıl koyacak bir oyuncu alınması gerekir. Eğri oturalım doğru konuşalım, Amed maçı kazanmak için daha çok istekli ve coşkuluydu. Trabzonspor savunmasının anlık hatasını affetmeyip son dakikada 3 puanı aldılar." (Sabah)

'ORKESTRA ŞEFİNİN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORSUNUZ' Cemal Ersen: "Trabzonspor’un hazırlık dönemi, Avrupa kulvarı ve lig dahil en kötü performans sergilediği maçtı. Kaleci Onana’nın inanılmaz kurtarışları olmasa, Amedspor maçı tarihi bir farkla bitebilirdi. Bordo-mavili ekip tırnak içinde ligin en ses getiren transferlerini yapan ekipti. Gelin görün ki çuvalla para harcıyor, dünya yıldızlarını getiriyor, yakın geçmişin en iyi kadrosunu kuruyorsunuz ama; bu potansiyeli doğru yönetecek orkestra şefinin eksikliğini hissediyorsunuz. O zaman ne oluyor, yaylı çalgılarda uyumsuzluk yaşanıyor. Kulak tırmalanıyor. Takım savunmasında bu kadar hata yapılırken rakibe direnmek tek başına kaleci Onana’ya düşüyorsa, kusura bakmasın ama Fatih Tekke’nin 6 gün önceki istifasından hangi ruh haliyle vazgeçtiğini merak ediyorum." (Milliyet)