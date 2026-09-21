Spor yazarları Amedspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Vincenzo Italiano rotasyon kurbanı'

Gülengül Altınsay: "Ateşli Amedli taraftarlar tribüne “Biz geldik” pankartını asmışlar Beşiktaş’ı misafir ederlerken. Ve maç Amed’in sert baskısıyla başlıyor. Nitekim bu baskıyla ev sahibi, Beşiktaş’ın faul beklediği bir pozisyonda gol perdesini açıyor. Sert ön alan baskısıyla 2. golü de buluyorlar. Beşiktaş ise pas hatalarıyla bir türlü gerçek oyununu kuramıyor. 2. yarıya verim alamadığı oyuncularını değiştirerek başlıyor; farkı da bire indiriyor fakat Nübel’in hatasıyla Amed 3. golü buluyor. Penaltı golü de bir şeyi değiştirmeyince yorgun Beşiktaş, aslında kendi oyununu oynayan Amed deplasmanından eli boş dönüyor." (Cumhuriyet)

Fatih Doğan: "Milli ara öncesi liderlik koltuğuna kim oturacak? Sorusunun cevabı Amedspor oldu. Beşiktaş ister Amed'in ön alan baskısı deyin, ister Marsilya maçı sonrası öz güven rehaveti deyin bireysel hatalarının bedelini zorlu deplasmanda 3-2 kaybederek ödedi. Marsilya'nın yorgunluğu hissedildi. Yok desek yanlış olur. Bazen fiziksel bazen de psikolojik yansımaları olabilir. 35'teki pozisyonda Vlahovic'in bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi. Bu hakem kararı sonucu etkiledi. İlk yarının 2-0 bitmesi bunların sonucuydu. İkinci devredeki reaksiyonu özellikle son bölümdeki kazanma hırsını görünce ilk yarıda adı konulmamış bir öz güven rahatlığı hissettim. Nasıl olsa çeviririz hali. Amedspor kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk hamlesi Beşiktaş'a kısmi ön alan baskısı yaptı. Beşiktaş topu iyi kullanarak çıkması gerekirken 2 kez Salih ve 1 defa da Rıdvan'la bireysel hatıralar yaparak 3 gol yedi. Ancak bunun arka planında bence iki nedeni vardı. Biri Cerny 11 oynarken orta sahada adam ve görev paylaşımı daha yüksekti. Poku çok fazla çizgide kaldı. Biraz daha al vere girmesi gerekiyordu. Orta saha yükü Salih'e bindi. İkincisi Djalo-Emirhan uyumu yerine Agbadou-Djalo ikilisi kademe ve topu oyuma sokmadan dağınık his verdi. Rıdvan, İlhan ve Orkun'un bu dakikalardaki alışık olmadığımız pas hataları işin tuzu biberi oldu. İlk yarının 2-0 bitmesi bunun sonucuydu. Cerny, Emirhan ve sonrasında Rashica değişiklikleri ve stoper çıkarıp orta sahayı ve forveti güçlendirme hamleleri yerindeydi. Bu Beşiktaş'ı yenmek kolay iş değil. Bu yüzden kazanan taraf oldular. Milli araya girerken liderlik koltuğuna da oturdular." (Sabah)

"AVRUPA DÖNÜŞÜ KIRILDI"

Güntekin Onay: "Önce kazanan taraf ile başlayalım... Amedspor, seyircisinin desteği ile yoğun bir ön alan baskısıyla başladı. Yüksek enerjiyle ve sert bir presle Beşiktaş’ın işini güçleştirdiler. Özellikle ilk 45 dakika rakibini hataya zorlayan Amedspor, sert ve temaslı oyunla istediğini aldı. Ben uzun zamandır bir Anadolu takımının bu kadar agresif ve ikili mücadelelerde diri ve canlı olduğunu görmedim. Beşiktaş’ın merkezden oyun kurmasına asla izin vermeyen bir Amedspor vardı.

BEŞİKTAŞ’IN İŞİ KOLAY DEĞİLDİ

Önceki gün Trabzon’da da gördük; coşku dolu kalabalık tribünler önünde agresif oynayan bir takıma karşı deplasmanda cevap vermek çok kolay değil. Beşiktaş’ta Poku ve İlhan gibi genç oyuncular bu sert oyun karşısında ayakta kalamadı. Amedspor’un 7 numaralı oyuncusu Krasniqi, olağanüstü mücadeleci ve sert bir savunmacı. Rakibi sindiren bir yönü var.

İlk yarıda goller ceza sahası dışından gelmiş olabilir ama Amedspor’un golleri Salih ve Rıdvan’ın baskı altında kaybettikleri toplarla geldi. 2’nci yarıda Miretti’nin orta alanda oyunu organize etmesiyle daha nitelikli ataklar yapan Beşiktaş, baskıyı kurdu ve Vlahovic ile maçı 2-1’ e getirdi.

HAKEMLER PASİF KALIYOR

Tam momentum Beşiktaş’a dönmüşken Nübel ve Salih’in ortaklaşa hatasıyla Amedspor farkı tekrar 2’ye çıkarttı. 3-1’e geldikten sonra deplasmanda bu kadar dirençli bir rakip karşısında maçı çevirmek çok zordur. Son ana kadar Beşiktaş’ın böyle sert bir rakip karşısında bu kadar yüksek kazanma arzusuyla oynaması önemli ancak kaybedilen 2 deplasman maçı var.

Şunun da altını çizelim; özellikle deplasman maçlarında hakemlerin Beşiktaş’ın bu kadar sertliğe maruz kalması karşısında pasif kaldıklarını ekleyelim. Alanya’da yaşananların ardından dün de özellikle ilk yarıda Vlahovic’in bacağından çekilmesi ve devam kararı yine çok kritik bir karar.

SADECE MİRETTİ BEKLENENİ VERDİ

Dün Miretti oyuna girdikten sonra yüksek teknik kalitesini ve oyun kuruculuk meziyetlerini ortaya koydu, İtalyan futbolcu dışında hemen hemen hiç kimsenin 90 dakika boyunca beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün değil. Perşembe geceleri oynanan UEFA Avrupa Ligi dönüşleri takımlar için çok zor oluyor. Dün Beşiktaş’ın yaşadığı olumsuzluklardan biri de buydu. Sezonun devamında İtalyan teknik adam bu duruma nasıl bir çare bulabilir? Açıkçası Beşiktaş’ı en çok zorlayacak faktörlerin başında Avrupa dönüşlerindeki deplasman maçları geliyor." (Hürriyet)