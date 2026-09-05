Spor yazarları Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

'DENKLEMDEN OSIMHEN ÇIKSA NE OLUR?' Ebru Kılıçoğlu: "Başakşehir ve Galatasaray keyifli bir maç izletiyor. G.Saray’ın; Batrakov’un da kadroya katılmasıyla yarattığı baskılı oyun kaleci Deniz’e takılsa da Osimhen 16’da golü atıyor. Tam da bundan sonra, G.Saray ilk üç maçında karşısına dikilen soruyu cevaplamak zorunda kalıyor: Denklemden Osimhen çıksa ne olur? Zira o 33’te sakatlanıp çıkınca, G.Saray’ın temposu önce yavaşlıyor. Konsantrasyonunu hiç kaybetmeyen Başakşehir ikinci yarıda vites artırıp Shomurodov’un penaltı golüyle skoru eşitliyor. Torreira ile 71’de yeniden öne geçen G.Saray’ı da baskıyla hataya zorluyor. Sonuç: Sanchez’in kendi kalesine attığı gol. Kalan kısımda, bir futbol maçında olabilecek her şey oluyor: Kırmızı kart Umut, iptal olan ofsayt golü Sanchez ve 90+1’de gelen frikik golü Sara... Son dakikaya kadar bitmeyen heyecandan 3 puanı alan, yeni transferleriyle göz dolduran G.Saray oluyor." (Cumhuriyet)

'SARA, DÜNYA KUPASI'NA GİDEBİLİRMİŞ' Uğur Meleke: "İlk 33 dakikalık performansıyla Galatasaray rahat bir gün geçirecek gibi görünüyordu ancak yarım saatin sonunda Osimhen’in sakatlanmasıyla oyunun ritmi yavaş yavaş değişmeye başladı. Nijeryalı santrfor sadece takımının değil, ligin ayarlarını etkileyecek seviyede bir oyuncu. O çıkınca Galatasaray’ın pres yoğunluğu düştü, daha çok geri koşmaya ve daha sık hata yapmaya başladılar. Oyuna sonradan giren Leao klasından pasajlar sundu, ikinci goldeki pası ve driplingleri görülmeye değerdi. Ancak şovun esas kahramanı her duran topun başına geçtiğinde fark yaratan Sara idi. “Sakatlanmasaydım Dünya Kupası’na gidecektim” demişti geçenlerde Brezilyalı oyuncu. Gerçekten de keşke sağlıklı olsaymış ve Amerika’ya gidebilseymiş Sara." (Hürriyet)

'ÜÇ PUAN ALDIYSA EN BÜYÜK PAY SARA'NINDIR' Osman Şenher: "Osimhen sakatlanıncaya kadar olan bölümde sahada harika bir Cim Bom vardı. Sağdan, soldan ortalar geliyor, Batrakov orta sahada harikalar yaratıyor, Osimhen golünü atıyor, yüzde yüz diyebileceğimiz 4 gollük pozisyonu da kaçırıyor. Sakatlanıp oyundan çıktıktan sonra, Nijeryalı forvetin yerine Barış Alper girdi. Bu dakikadan sonra da ızdırap başladı. Paslaşma sıfır. Batrakov’a 25 dakika tek top gelmedi. Barış zaten savruktu ve iyi gününde değildi. Bırakın gol atmayı, rakip kaleye bile gidemedi. Sara silkelendi ve oyuna ağırlığını koydu. Bana göre Brezilyalı futbolcu maçın yıldızı oldu. Galatasaray üç puan aldıysa en büyük pay Gabriel Sara’nındır. Maçın hakemi gerçekten sahanın en kötüsüydü." (Milliyet)

'VURDUMDUYMAZ HALİYLE FORMAYI HAK ETMİYOR' Levent Tüzemen: "Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorunda değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır. Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı. Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesine rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor." (Sabah)