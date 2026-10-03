Spor yazarları Belçika - Türkiye maçını yorumladı: 'Villaları hocaya verin ve hepiniz istifa edip gidin'

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Spor yazarları Belçika - Türkiye maçını değerlendirdi.

'ARTIK HEPİNİZ İSTİFA EDİP GİDİN' Uğur Meleke: "Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon Euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon Euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin." (Hürriyet)

'MONTELLA, ASLA MİLLİ TAKIMI BU DURUMDAN ÇIKARTACAK KİŞİ DEĞİL' Güntekin Onay: "Uluslar A Ligi bize sert geldi. Açıkçası Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun kalitesini de aradık. 3 maç 0 puan ve daha İtalya ve Fransa ile de deplasmanda oynayacağız. Rakipler güçlü ancak biz de bu kadar kolay teslim olacak kadar zayıf değiliz. Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından Montella ile yollar ayrılmalıydı ve yeni bir sayfa açılmalıydı. Maalesef Montella hep aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyor. Kerem ve Barış’tan asla vazgeçmiyor ama bu iki oyuncudan da asla verim alamıyor. İkinci yarıda Barış çıkınca yine Kerem santrfor pozisyonunda oynadı. Defalarca denendi, olmadı. Olmuyor. Montella neden ısrarla aynı şeyleri yapıyor, anlamak mümkün değil. Zaten 2’de 0 çekmişsin. Nasıl Bartuğ’u cesur bir kararla oynattıysan, İlhan ile Deniz’i de ilk 11 oynatsana Montella! Farklı şeyler dene, öyle kaybet. Montella'nın artık bu takıma verebileceği bir şey kalmadı. Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası ve asla milli takımı bu durumdan çıkartacak kişi değil. Bunu yazmaya söylemeye utanıyorum ve üzülüyorum fakat gerçek şu ki: Türk halkı ne yazık ki milli takımdan soğudu. Bizim gibi ülkesini seven, milliyetçi bir ülkede insanlar milli takım maçı izlemek istemiyor." (Hürriyet)

'KEŞKE ON TANE DAHA ARDA GÜLER'İMİZ OLSA' Turgay Demir: "Öyle kötüyüz ki, bizim savunma, futbolun son demlerini yaşayan Lukaku'yu bile durduramadı... O nedenle her şeyi bir yana bırakıp size sadece bir futbolcudan bahsedeceğim. Arda Güler'den... Çünkü dün gece sahada en çok onun yalnızlığı takıldı gözüme. Arda'nın etrafında futbol oynayan değil, Arda'nın futbol oynamasını bekleyen bir takım var sanki. Pas veriyor, devamını alamıyor; rakibin arasına giriyor, destek bulamıyor. Bir süre sonra yeteneğiyle değil, çaresizliğiyle mücadele eder hale geliyor. Arda'nın ihtiyacı mucize değil. Yanında hareket eden, pasını geri verecek, boşluğa koşacak ve onunla birlikte oynayacak birkaç takım arkadaşı... Bazen Arda topu aldığında karşısında üç rakip oyuncu var ama kendi takımından ona yaklaşan tek bir kişi bile yok. Bir futbolcu için bundan daha somut bir yalnızlık olabilir mi? Pas verecek oyuncu arıyor, bulamıyor. Duvar pası yapacak arkadaşını arıyor, yok. Topu kaybettiğinde etrafında onu rahatlatacak bir takım arkadaşı yerine rakipler beliriyor. Ne büyük yalnızlık bu... Arda'nın önünde rakip savunma, arkasında ise kendi takımının sessizliği var. Keşke on tane daha Arda'mız olsaydı... Ne iyi olurdu!.." (Fotomaç)

'ÜLKE MONTELLA'NIN GİTMESİ KONUSUNDA MUTABAKATA VARMIŞ GÖRÜNÜYOR' Cem Dizdar: "Ülke futbolunda söz sahibi olanların "yüksek kabulü" ile göreve getirilen MHK'nın "karakola düşmesi"nin yarattığı şaşkınlık... Üzerine, ilk iki maçı kaybetmiş olmanın getirdiği tedirginlik... Arda Güler'e bağlı hücum girişimlerinde arayış içinde görünseler de iş icraya gelince fazlasıyla şaşkın ve düzensizdi Milli Takım. Ofansif alanda iş görecekler adeta yatıya kaldığı misafirlikte, yatağı yabancılayanlar gibi mevkilerini yadırgamış görünüyordu. O nedenle hücum edip, şut deneseler de verimlilikte düşük kaldılar. Tersine yenilen ilk gol, bileşik hataların zincirin halkaları gibi birbirini takip etmesi sonucu geldi. İkinci devreye topu ayağa aldığı gibi daha olumlu kullanarak başladı Milliler. Arda'nın yön verdiği hücumlarda üst üste tehlike yarattılarsa da sanki "Diğer işleri yaparız ama gol atamayız" der gibiydiler. Ülke Vincenzo Montella'nın gitmesi konusunda mutabakata varmış görünüyor. Lakin keşke sorunun çözümü bu denli basit olsa! Bireyseli tartışmaktan, yapısal sorunların çözümüne değil vakit ayırmak göz ucuyla dahi bakamayanların ülkesinde daha çok insana yol verilecek! Baksanıza, kazanırken "Bizim Çocuklar" diye gerim gerim gerinenler, kaybedilince çocuklarını cami avlusuna bırakıyor haniyse! Hazırlanın, eski defterlerin sahipleri yeni bir sayfa açmaktan bahsedecek pek yakında." (Fanatik)