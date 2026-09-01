Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: 'Fenerbahçe’ye gözdağı verdi'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Beşiktaş rakibini 6-2 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ BU SEZON ÇOK FARKLI' Hilmi Türkay: "Beşiktaş bu sezon çok farklı. Başkan Serdal Adalı kesenin ağzını açtı. Çok sayıda yıldız geldi. Hedef büyük. Taraftarlar şampiyonluk istiyor. 6 gollü önemli bir galibiyet aldılar. Beşiktaş adına erken gelen gol skorun büyüyeceğinin sinyalini vermişti. 2-0’dan sonra Çorum FK öyle bir gol attı ki şapka çıkarılacak türden. Ancak gecenin özel ismi Vlahovic’ti... 1, 2 derken 3 golle yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların özlenen forveti olduğunu gösterdi, daha çok iş yapacağını ispatladı. Bir küçük not; bu hakemlerle sezon zor biter. Çağatay Hocam her pozisyonun içinde sen varsın. Bu nasıl iş? Futbolcu gibiydin. Tepki gösterenleri uyarıyorsun bir de penaltı pozisyonuna “Oynayın” diyorsun. İyi ki VAR müdahale etti. Şaka gibisin. Her hafta hataları konuşuyoruz, bence hakemlik müessesesi bitmiştir." (Cumhuriyet)

'OYUN HIZINA RAKİPLERİNİN AYAK UYDURMASI KOLAY DEĞİL' Güntekin Onay: "Dün Vlahoviç fırsatçılığını, sezgisini, golcülük becerilerini fazlasıyla sergiledi. 3 tane attı, bir o kadar da zorladı, daha fazlasını da atabilirdi. Sırp santrforun dışında Beşiktaş’ın tüm oyuncuları golü düşünerek hareket etti. Sağ bek Murillo pozisyonlara girdi gol attı, topu direkten döndü. Agbadou asist yaptı. Cerny yorulana kadar her atakta etkiliydi, gol attı. Olaitan sahanın yıldızıydı. Sıra dışı bir futbol oynadı, direkt öne doğru pasları, çalımları ve gollük paslarıyla Beşiktaş’ın tempolu oyununun yıldızıydı. Salih Özcan bir kez daha kendisini izleyenlere hayran bıraktı. İnanılmaz bir güç ve enerjiyle oynadı. Sonradan giren İlhan 1 gol 1 asistle önemli bir hamle oyuncusu olduğunun mesajını net bir şekilde verdi. İlhan’ı böyle kullanmak daha akıllıca. Beşiktaş dün gol için o kadar iştahlıydı ki zaman zaman bu arzu yerini telaşa bıraktı. Ancak şunu gördük ki, bu oyun hızına ve tempoya rakiplerin pek ayak uydurması kolay değil." (Hürriyet)

'FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI VERDİ' Attila Gökçe: "Gol atmakta zorlanan, baskılı oyunuyla rakiplerini bunaltan Beşiktaş, ikinci yarıdaki coşkulu ve hızlı golleriyle Kadıköy’deki derbide buluşacağı Fenerbahçe’ye gözdağı verdi. 6 gollü galibiyetin baş aktörü, üç gol atan Vlahovic’ti. Onun üçlemesini yeni gelenler, eskiler, gençler büyük bir gösteriye dönüştürdüler. Hediye paketi gibi bir maçtı. Beşiktaş top kayıplarıyla başladığı sıkıntılı oyunu gösteriye dönüştürdü.. Taraftarın kaygılardan kurtulup derbi öncesinde rahatlamasını mı istediler? Evet, aynen öyle yaptılar. Bence bu maç derbi için gözdağını da aştı. Tehdide dönüştü. Fenerbahçe’nin Samsunspor karşısındaki oyununu alkışlarla izlemiştim. Şimdi doya doya izlemeyi umduğum Kadıköy’deki derbiyi bekliyorum." (Milliyet)