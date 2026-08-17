Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Bu Beşiktaş hayal kurdurur'

Beşiktaş, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah beyazlı takımın performansını değerlendirdi.

"BU BEŞİKTAŞ HAYAL KURDURUR!" Mehmet Ayan: "Hocanın derin rotasyon kararının Eyüp’ün durumundan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen yorgunluklar üzerinden PERŞEMBE PLANI yaptı. Salih-Orkun-Olaitan orta sahasını bozmayı düşünmemesinin semeresini de oyunun güzelliği, planın işlerliği ile aldı. Tribün desteği, yedek kulübesi gücü ve dominant oyunu ile siyah-beyazlıların galibiyete uzanması doğal sonuçtu. Orkun’un liderliği, Olaitan’ın önlenemez yükselişi, Cerny’nin yükselttiği aidiyetine tribündeki Vlahoviç’i ilave ettiğimizde BEŞİKTAŞ HAYAL KURDURUYOR." (Hürriyet)

"BEŞİKTAŞ SAHNE ALDI" Bilal Meşe: "Hani geçtiğimiz sezon ıslıkladığınız Olaitan’ı gördünüz mü? Top kayıplarında homurdandığınız Cerny’yi nasıl buldunuz? İkisi de Kartal’ın en ağır yüklerini taşıyorlar farkında mısınız? Olaitan - Cerny ikilisi müthiş uyum içindeler. Gol de böyle geldi. Hele Cerny... Ona bundan böyle tepki gösterenler karşılarında beni bulurlar! Bir gol, bir topu da direkten döndü, daha ne istiyorsunuz? Kartal’ın yeni yıldızı Trossard ise müthiş çabuk, tam bir savaşcı. Ancak henüz tam hazır olduğunu söylemek zor. Bence kapasitesinin yarısını sahaya yansıtıyor. Her şey var, sadece bir gol fileye gitti, patenti yine Cerny’ye ait... Demem o ki, Beşiktaş kazandı, kazanmasına ama, 27 dakika 10 kişi oynayan rakibini tek golle geçmesi irdelenmesi gerekir. Golsüzlüğün doktoru Vlahovic... Reçeteyi artık o yazar, yetiş!" (Milliyet)

"TARAFTAR AÇ, TAKIM DA ÇOK İSTİYOR!" Murat Özbostan: "Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı en önemli transfer belki de sahadaki yıldızlardan biri değil, kenardaki adam; İtaliano! Adam maçı yaşıyor. Gol olduğunda seviniyor, pozisyon kaçtığında kahroluyor, oyuncusuna kızıyor, alkışlıyor, sürekli oyunun içinde kalıyor. Futbolda teknik direktörün takım üzerindeki etkisini bazen tek bir görüntü anlatır. Bir ara "Gidecek mi, kalacak mı?" diye konuştuğumuz Cerny ise şimdi iki maçın adamı oldu. Bu tesadüf değil. İyi teknik adam, elindeki futbolcunun ne verebileceğini görür. Cerny'ye dokunmuş, öz güvenini yükseltmiş ve karşılığını da almaya başlamış. Beşiktaş'ın zorlandığı anlarda tribün devreye girdi, takımın enerjisi düştüğünde taraftar yükseltti. Beşiktaş'ın en büyük avantajlarından biri de bu. Sonuçta Beşiktaş için kusursuz bir futbol gecesi değildi ama çok değerli bir galibiyet gecesiydi." (Sabah)

"BEŞİKTAŞ DOĞRU YOLDA!" Güntekin Onay: "Beşiktaş, İtaliano yönetiminde yüksek oyun disiplini ile oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre en büyük fark bu. Bir teknik direktör takımı olma yolunda hızla ilerliyor Beşiktaş. Saha içinde bireysellik değil takım oyunu var, yardımlaşma var ancak tek eksik gol ve pozisyon sayısı artmalı. Dün ilk kez 11’de başlayan Trossard çok zeki bir oyuncu ancak fizik gücü henüz yeterli değil, süre aldıkça kendini bulacaktır. Beşiktaş’ta geçtiğimiz maçlarda beklentileri karşılayamayan Oh’un yerine dün Semih ilk 11’de başladı ancak genç santrfor da istenilen düzeyde değildi. Beşiktaş, doğru yolda.. 5 maçta kalesinde hiç gol görmedi, İtaliano artık skoru arttıracak formüllere de yönelmeli." (Hürriyet)