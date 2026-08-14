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Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'
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Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

14.08.2026 10:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

Spor yazarları, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hradec Kralove'yi rövanşta da 1-0 mağlup ederek play-off turuna kaldı. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların performansını ve mücadeleyi yorumladı.

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"OYUN GÜÇLÜ, SKOR KISIR!"

Güntekin Onay: "İlk dokunuş, kontrol, tek pas, bitirici tek vuruş. Koreli Oh’ta bunlar çok eksik. İyi niyetli, çalışkan ve zaman zaman sürpriz şutları var ancak Beşiktaş’ın seviyesini yükseltecek düzeyde bir santrfor asla değildi. Vlahovic ise tam anlamıyla komple bir santrfor. Yüksek toplardaki etkinliği, harika bir sol ayağı, bitiriciliği ve fizik gücü ile 26 yaşında en üst seviye bir santrfor.

Beşiktaş’ın artık en önemli mevkiilerde 2 dünya çapında oyuncusu var ve bence bu doğrudan minimum %20-25 güç artışı demek. Nübel ve Vlahovic çok şey fark ettirecek. Trossard ise özellikle iç sahada kapanan takımlara karşı problemleri rahatlıkla çözebilecek bir oyuncu. Beşiktaş’ın harika bir hocası ve güçlü bir kadrosu var. Siyah beyazlılar Kauno’yu da geçip Avrupa Ligi biletini alacaktır." (Hürriyet)

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"FORMA İLHAN FAKILI’YA HİÇ AĞIR GELMİYOR!"

Murat Özbostan: "İlhan Fakılı.. En beğendiğim tarafı şu: Forma ona ağır gelmiyor. Büyük takımda genç oyuncular bazen top ayağına geldiğinde panik yapar. İlhan'da o çekingenlik pek görünmüyor. Kanatta topu aldığında rakibe gitmeye, pozisyon üretmeye çalışıyor. Bir de yaşının (20) getirdiği enerjiyi doğru kullanıyor

Özetle; lig başlamadan önce bile tribünlerde başka bir beklenti oluştu. Bu kez Beşiktaş, "Ben yarışın içinde olacağım" diyebilecek bir takım görüntüsü veriyor. Şimdilik eksik olan tek şey, bulduğu pozisyonları daha yüksek kaliteyle gole çevirmek. O da gelirse, bu Beşiktaş'ı ligde çok daha ciddi konuşuruz." (Sabah)

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"KARTAL SÖKTÜ ALDI"

Bilal Meşe: "Bu oyunda hiçbir skorun garantisi yoktur! Kaldı ki İnönü Stadı’nda ne skorlar gördü bu gözler! Valeranga ‘faciası’ hala hafızalarda kazılı... Beşiktaş, ilk maçta avantajı kaptı, ne var ki tur için yeterli miydi, asla? Artı Hradec Kralove öyle sanıldığı gibi kolay lokma değildi. Yani rehavete kapıldığınız anda, hayal kırıklığına yelken açma olasılığınız yüksekti! Kralove fizik gücü ve geçişleriyle tehlikeli bir takım ancak Kartal bizi mahçup etmedi, turu söküp aldı." (Milliyet)

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"BEŞİKTAŞ ARTIK FAVORİ"

Fatih Doğan: "Cerny için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çek oyuncu, kendi ülkesinin takımına karşı bu kez sorumluluk aldı. Golü kadar savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru zamanda hızlanması önemliydi. Trossard tam olarak hazır olduğunda Beşiktaş'ın hücumdaki seçenekleri ve özellikle son bölgede üretkenliği artacak. Cerny'nin formu ile Trossard'ın kalitesi birleştiğinde kanatlarda ciddi bir rekabet doğacak. Beşiktaş şimdi Kauno Zalgiris ile play-off oynayacak. Her maç zor ama Avrupa'da garanti diye bir şey yok ama artık favori Beşiktaş." (Sabah)

 

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"GEREKENİ YAPIYOR"

Cem Dizdar: "Sezon başı antrenmanlarının yoğunluğu henüz verime dönüşmemiş durumda. İlerleyen haftalarda zorluk derecesi daha yüksek maçlar oynadıkça Beşiktaş’ın problem çözümlerine dair daha çok veri toplayacağız. Şimdilik çok gösterişli oynamasa da yapması gerekeni yapıyor ve Avrupa’da oynamayı da kazanarak adım adım ilerliyor." (Fanatik)

 

Spor yazarları Beşiktaş - Hradec Kralove maçını değerlendirdi: 'Beşiktaş, 'Ben yarışın içinde olacağım' görüntüsü veriyor'

"KARTAL RAHAT TURLADI"

Sinan Vardar: "Oyunun kontrolünü elinde tutan siyah beyazlılar, Cerny'nin 40 . dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Bu aynı zamanda turun da garantisi gibiydi. Beşiktaş da ikinci yarıya baskılı, coşkulu ve topa sahip olarak başladı. Oyunu bu bölümlerde tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Takımın hırsı ve yardımlaşması olumlu sinyallerdi. Cerny'nin golle buluşması moral oldu. Oliatan'ın zaman zaman ince pasları da tribünden alkış aldı. Tabii ki rakip, 42 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele ettiğini de dikkate alırsak Beşiktaş'ın dengi değildi. Beşiktaş kazandı, moral buldu ama transferdeki eksikler hâlâ var. Tribünlerin 90 dakika şovu geceye her zamanki gibi güzellik kattı." (Fotomaç)

 

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