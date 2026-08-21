Spor yazarları Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını yorumladı: 'Italiano oyuncuların öz güvenini geri getirdi'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı yakaladı. Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirdi.

'BU MAÇI DA KAZASIZ BELASIZ RAHATÇA GEÇİYOR' Gülengül Altınsay: "Arkadaşım Elçin Yahşi maç öncesi Beşiktaş Çarşı’daymış ve her yer yıkılıyormuş; garsona sormuş “Maç kiminle?” diye. O da “Wifi şifresi gibi aklımda tutamadım valla” demiş. Gerçekten de Kauno Zalgiris, basketbol dışında aşina olduğumuz bir takım değil. Ama Beşiktaş 11’i de oyunu da aşina olduğumuz şekilde. Şu da gerçek ki Salih orta alanda her topa basıyor. Orkun’u ve Olaitan’ı özgürleştiriyor, dahası takımın ileride kalmasını sağlıyor. Bekler de ileri çıkınca Kartal’ın hücum gücü artıyor. Zaten baskı hemen sonuç verince daha 12. dakikada skor 2-0 oluyor. İkinci yarı Beşiktaş’ın yine sonuca gitme sorunu çıkıyor ortaya ama 59’da kazanılan penaltıyla skor 3-0 oluyor. Sonra Dusan Vlahovic’in oyuna girmesi tribünleri daha da hareketlendiriyor. Ve sonuçta Kartal bu maçı da kazasız belasız rahatça geçiyor." (Cumhuriyet)

'TEK EKSİĞİ YÜKSEK SKORLAR' Güntekin Onay: "Dün maçın yıldızı Rıdvan Yılmaz idi... 2 asist yaptı, Dusan Vlahovic’e de gol attırıyordu. Diğer bek Amir Murillo da gol attı. İki bekin dün 3 gol katkısı var. Bu, İtaliano’nun sisteminde önemli. Dusan Vlahovic dün ilk kez süre aldı. İstekliydi, sadece 1 kez gol bölgesinde istediği topu aldı. Oh’un da dün gol atmış olması değerli. Beşiktaş dün daha farklı kazanmalıydı. Siyah beyazlılar güçlü takım oyunu oynuyor ve son derece iştahlı. Gol yemiyor, pozisyon da vermiyor. Tek eksiği daha yüksek skorlar. Bu da zamanla gelecektir." (Hürriyet)

'UEFA AVRUPA LİGİ KAPISINI SONUNA KADAR AÇTI' Bilal Meşe: "İşte, ilk gol farkın da işaretcisiydi... Dk.12... Yine Rıdvan soldan kesti, bu kez savunmadan çıkan Murillo gelişine sağ ayağının içiyle tamamladı: 2-0. Değişen bir şey yok, ilk yarının fotokopisi... 59’da Kartal, UEFA Ligi kapısını sonuna kadar açtı... Bu dakikada Oh, ceza alanı içinde düşürüldü, karar penaltı, kaptan Orkun şık bir vuruşla farkı üçe çıkardı. Italiano fark üçe yükseldikten sonra üst üste hamleler yaptı. İlhan, Amir, Vlahovic, Rashica ve Ouattara’yı oyuna aldı. Oh’un yerine oyuna giren Beşiktaş’ın yeni golcüsü Vlahovic yine Rıdvan’ın ortasında kafayı çaktı, gole çok yaklaştı ama kaleci topu kornere tokatladı. Bence UEFA Avrupa Ligi için bu skor yeter de artar bile... Evet çok iddialı bir söylem fakat Zalgiris takımı bırakın net pozisyon bulmayı, Kartal’ın kalesine bile gelemedi!" (Milliyet)

'ITALIANO OYUNCULARIN ÖZ GÜVENİNİ GERİ GETİRDİ' Murat Özbostan: "Beşiktaş'ın 6'da 6 yapması, üstelik kalesini gole kapatma serisini sürdürmesi tesadüf değil. Çünkü Italiano bu takıma çok önemli üç şey getirdi: Disiplin, kompakt savunma ve yüksek tempo. Ama belki daha önemlisi, oyuncuların öz güvenini geri getirdi. Sahada birbirine inanan, ne yaptığını bilen ve oyunun içinde kalmayı başaran bir takım var artık. Kenarda da bunun karşılığını veren enerjik bir teknik adam… İyi bir teknik adam sadece takım kurmaz. Oyuncularını ayağa kaldırır, takıma karakter kazandırır, tribünü yeniden inandırır." (Sabah)

'TAKIMIN EN ÖNEMLİ KAZANIMLARI RIDVAN, DJALO, OLAITAN OLDU' Serkan Akcan: "Italiano, beklerini oyunun kurulumunda iç koridorda kullanıyor, forvetlerini taç çizgisine çıkarıyor. Böylelikle rakip istediği kadar savunma boyunu kısa tutsun, blok arasına beklerini sokarak hatları kıracak pozisyonları üretiyor. Rıdvan, Trossard ile harika bir uyum yakalayıp pas trafiğine katılınca Beşiktaş hücumları acayip akıcı hale geliyor. Beşiktaş öne doğru inanılmaz iştahlı gidiyor çünkü topu kaybettiklerinde Olaitan önderliğinde çok çabuk reaksiyon gösterip geri kazanıyorlar. Ama bunun için stoperlerin oyunun boyunu kısaltmış olmaları gerekiyor. Geçen yıllarda en büyük sorun buydu. Ama kadrodaki en atlet stoper olan ve geçen sezonun sonunda satış listesinin en üstüne konan Djalo bunu şu an Beşiktaş’ta en iyi yapan isim. Vlahovic, Trossard, Nübel, Salih çok iyi transferler ama sanırım şu ana kadar takımın en önemli kazanımları Rıdvan, Djalo, Olaitan oldu." (Fanatik)