Spor yazarları Beşiktaş - Marsilya maçını yorumladı: 'Beşiktaş taraftarı özlediği 'Avrupa'da biz de varız' hissini tattı'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perdeyi Marsilya maçıyla açtı. Siyah-beyazlılar müsabakayı 4-1 gibi net bir skorla kazanıp Kupa 2'ye etkili bir giriş yaptı. Spor yazarları, karşılaşmayı yorumladı.

'ADETA SAHADAN SİLDİ' Güntekin Onay: "İkinci yarıda alanı çok iyi daraltan Beşiktaş, Marsilya’yı adeta sahadan sildi. Cerny’nin harika golü sonrası oyunun ve sahanın tek hakimi olan siyah beyazlı temsilcimiz değişiklikler ile daha da yukarıya çıktı. Olaitan için ayrı bir paragraf açmak istiyorum.... Bir orta saha oyuncusu mücadelenin bu kadar içinde, güçlü ve aktif olabilir mi? Yine 2 şık asist yaptı maç boyunca çok çalıştı. Olaitan ve İlhan her geçen gün daha da gelişiyor. Beşiktaş’ın Salih-Olaitan ve Orkun’dan oluşan orta sahası birbirini tamamlayan gerçekten de güçlü bir 3’lü oluşturuyor. Sonradan oyuna giren Poku da golünü attı ve faydalı olacağını daha ilk maçında gösterdi. Beşiktaş, Fransa’nın en büyük 3 takımından biri olan Marsilya’yı 4-1 ile geçerek adeta güç gösterisi yaptı ve Avrupa’da harika bir başlangıç yaptı. İtaliano, gelince yazmıştım ve söylemiştim. Çok çalışkan, yetenekli ve yaratıcı bir teknik adam. Ayrıca da futbolla kafayı tamamen bozmuş bir antrenör. Beşiktaş’ın bu hocayla her geçen hafta daha da ileriye gitmemesi için hiç bir neden yok. Trossard gibi bir yıldızın olmadığı bir Avrupa maçında elde edilen 4-1’lik skor, güçlü oyun ve tribündeki taraftar alkışı fazlasıyla hak ediyor." (Hürriyet)

'BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÖZLEDİĞİ 'AVRUPA'DA BİZ DE VARIZ' HİSSİNİ TATTI' Murat Özbostan: "Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk gecesi, Beşiktaş'ın yeni yüzünü gösterdiği bir gece oldu. Vincenzo Italiano'nun takımı, Marsilya'yı 4-1 yenerek lig aşamasına üç puanla başladı. Skor tabelası soğuk bir rakam gibi duruyor belki ama sahada yaşananlar, siyah-beyazlı taraftar için bambaşka bir hikâyeydi. İlk yarı, İstanbul'un klasik Avrupa gecelerinden biri gibi başladı. Beşiktaş baskılı oynadı, topa hakim oldu. 15. dakikada Junior Olaitan'ın aklıyla, genç İlhan Fakılı'nın soğukkanlılığıyla gelen gol, stadyumu ayağa kaldırdı. O gol sadece bir sayı değildi; bir mesajdı. "Biz buradayız, hazırız" diyordu. Ama Marsilya da boş durmadı. Abdallah'ın hızlı bir kontratakla attığı golle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi. O anda birçok kişi "Klasik Beşiktaş Avrupa maçı" diye düşünmüş olabilir. Bir öne geç, sonra dengelen, sonra dağıl… Ama bu sefer öyle olmadı. İkinci yarıda Vincenzo Italiano'nun adamları sahaya farklı çıktı. Daha kararlı, daha keskin, daha aç. 56. dakikada Cerny'nin ayağının içiyle çizdiği gol, maçın kırılma anıydı. Üç dakika sonra eski Marsilyalı Murillo, kafa vuruşuyla eski takımını yere serdi. Bitmedi Poku son sözü söyledi.. Beşiktaş taraftarı için müthiş bir gece oldu.. Beşiktaş'ın bu zaferi "Ben artık buradayım" demek gibiydi. Bu maç, Beşiktaş'ın yazın yaptığı takviyelerin ve Italiano'nun getirdiği düzenin ilk gerçek sınavıydı. Köşe yazısı yazmak biraz da duyguları karıştırmaktır. Bu gece Beşiktaş taraftarı, uzun zamandır özlediği o "Avrupa'da biz de varız" hissini tattı. Tebrikler Beşiktaş… Türkiye'ye de böyle güzel bir galibiyet yaşattığın için." (Sabah)

'AVRUPA FUTBOLUNDA İHTİYAÇ DUYULAN REAKSİYON BU' Fatih Doğan: "Beşiktaş'ın, Marsilya zaferinin asıl hikâyesi tabelada değil, devre arasında yazıldı. İlk 45 dakika 1-1 bittiğinde siyah-beyazlıların önünde çözmesi gereken ilginç bir problem vardı. İlhan, Olaitan'ın nefis ara pasıyla attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirmiş ancak Marsilya'nın Abdallah'la beraberliği yakalaması oyunun dengesini değiştirdi. Kontratakla Marsilya, basit bir gole 1-1'i bulunca Beşiktaş sonrasında 10-15 dakika sarsıldı. Gecenin siyahını beyazıyla kombin yapmış yıldızı taraftar bile o dilimle bir duraksadı. Cevap ikinci yarıda geldi. İşte Italiano'nun Beşiktaş'ı tam burada devreye girdi. Daha agresif, daha cesur ve daha dikine başladı. Rakibi kendi yarı alanına itti. Orkun oyunun merkezinde daha fazla sorumluluk aldı, Cerny sağ tarafta etkinliğini artırdı, Olaitan bağlantı oyuncusu olarak Marsilya savunmasının dengesini bozdu. Vlahovic de yalnızca ceza sahasında bekleyen santrfor değil, hücumun başlangıç noktasına dönüşerek takımın öne çıkmasına katkı verdi. Cerny'nin golü sadece skoru değiştirmedi; Beşiktaş'ın öz güvenini de yukarı çekti. İşte Avrupa futbolunda ihtiyaç duyulan reaksiyon bu. Skora değil, oyuna hükmetmek. Dolmabahçe'de tribünler de bu futbolu arkasına alınca Marsilya için maç giderek oyuncu olmaktan seyirci olmaya döndü. Bu galibiyetin en önemli tarafı, yalnızca Marsilya'yı 4-1 yenmek değil. Beşiktaş'ın 1-1'den sonra oyunu değiştirebilmesi. Murillo ve Poku ile gelen gollerde yine Olaitan'ın izleri vardı, maçın en iyi oyuncusuydu. İşte Avrupa'da yürümek isteyen Beşiktaş'ın göstermesi gereken karakter tam olarak buydu. Bu da cesur yürek İtaliano'ya yazar." (Sabah)

'BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLUNDAN TARAFLI, TARAFSIZ HERKES KEYİF ALIYOR' Bilal Meşe: "Vincenzo Itailano’nun Marsilya karşısına sürdüğü 11’e baktım, Beşiktaş benim kantarımda ağır basan takım oldu. İlhan ve Outtara ikilisi eksikleri hiç aratmadı, sol kulvara hareketlilik getirdiler. Tribünler inanılmazdı, Kartal ilk 20 dakikada Marsilya’ya öyle bir baskı yaptı ki, nefes aldırmadı. Beşiktaş’ın son dönemde sahasında yakaladığı istikrarlı görüntü, Marsilya karşısında da sahaya yansıdı. Olaitan’ın harika asisti, İlhan’ın akıl dolu vuruşuyla gelen ilk gol nefisti. İlhan’ın ikinci yarıda bir topu da direkten dönerken nokta atışı bir transfer olduğunu yine gösterdi. Savunmadan oyun kuruyorsanız, üçüncü bölgeye gönderdiğiniz topları kaptırmayacaksınız. Çünkü faturası ağır olur. Kartal’ın savunması hazırlıksız yakalandı, Abdallah skoru eşitledi. İşte teknik adam doğrusu... Italiano ilk yarıda sarı kart gören Agbadou’yu oyundan aldı, yerine Djalo’yu sahaya sürdü, bir kırmızı karta da set çekti, bravo. İşte Cerny, adamım benim! Hep onu oyundan alanların kulakları çınlasın! Orkun, sağda Cerny’yi gördü, Çek futbolcu sağıyla topu uzak köşeye göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Kartal bu golle adeta coştu, kaptan Orkun’un korneri, Murillo yükseldi, kafayı çaktı, farkı ikiye çıkardı. Olaitan, o nasıl bir enerji kardeş, tank gibi durdurabilene aşk olsun. Çekiliyor, düşürülüyor, ayağa kalkıyor, asistini de yapıyor, Poku 81’de farkı üçe çıkardı. Böylesi bir taraftar dünyada yok arkadaş! Abartmıyorum bu taraftar önünde herkes oynar, ölüyü canlandırır valla! Süper Lig’de gözünü zirveye diken Kartal, UEFA Avrupa Ligi’ne fırtına gibi başladı. Beşiktaş’ın ortaya koyduğu futboldan taraflı, tarafsız herkes keyif alıyor, valla helal olsun!" (Milliyet)