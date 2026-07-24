Spor yazarları Beşiktaş - Midtjylland maçını yorumladı: 'Sezonun ilk maçları her zaman herkes için zordur'

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek avantajı yakaladı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, siyah-beyazlı takımın galibiyetini yorumladı.

'SEZONUN İLK MAÇLARI HER ZAMAN HERKES İÇİN ZORDUR' Güntekin Onay: "Vincenzo İtaliano ve ekibi için bu sınav hem takımını hem de oyuncu grubunu tanımak açısından önemli idi. Rövanş kolay olmayacak. Beşiktaş, hâlâ rakip son 30 metreye geldiği zaman derin savunma yaparken de, geçiş savunmasında da bocalıyor. Gönül isterdi ki 75 dakika 10 kişi oynayan bir rakip karşısında tur kapısını aralayacak bir skor olsaydı. Ancak sezonun ilk maçları her zaman herkes için zordur. Beşiktaş, deplasmandaki rövanşı ilk maç 0-0 gibi oynamalı." (Hürriyet)

'AVRUPA'DA BU TÜR FIRSATLAR ALTIN DEĞERİNDEDİR' Murat Özbostan: "Avrupa'da bu tür fırsatlar altın değerindedir. 1-0 güzel bir sonuçtur ama rehavete izin vermeyecek kadar ince bir avantajdır. Rövanşta Beşiktaş'ın yapması gereken tek şey var: Korkmadan, kendi oyununu oynayarak sahaya çıkmak. Çünkü bu takım sadece skoru koruyacak değil, oyunu kazanacak kaliteye de sahip. Avrupa yolunda ilk adım atıldı. Şimdi sıra ikinci adımda. Beşiktaş bunu başaracak güce de sahip." (Sabah)

'RÖVANŞ ZOR OLACAK' Cem Dizdar: "Eksik rakibe karşı tempoyu yükseltemediler. Pas hızı ve kalitesinde belirgin kayıplar vardı ancak gidişata dair izlenimler kanaatimce olumluydu. İstatistiki olarak ürettikleri ‘Gol beklentisi’ne (2.90) ulaşamadılar ama maçı da en azından gol yemeden tamamladılar. Rövanş zor geçecek, bu muhakkak. lakin Vincenzo Italiano, turnuva statüsünün önemi olmadığını belirterek ‘Avrupa’da yola devam etmenin’ öneminden söz ettiğinde anlatmaya çalıştığı sonuçtan çok gelişmeydi. Kuraldır, gelişmeyen ilerleyemez." (Fanatik)