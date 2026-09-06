Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal'ın Italiano karşısında iflası'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ HAKKIYLA" Gülengül Altınsay: "Maçın hakeminin belirlenmesiyle birlikte Beşiktaşlıları bir umutsuzluk sarmıştı. Geçmişte Beşiktaş aleyhine verdiği haksız kararlar hafızalarda çok tazeydi çünkü. Maça her iki taraf da iyi başladı aslında fakat daha fazla pozisyon bulan taraf Siyah Beyazlılardı. Ne var ki karşılaşmanın ilk golü Fenerbahçe’den geldi. Beşiktaş beş kornerden bir şey çıkaramadı fakat Fenerbahçe bir taç atışından Skriniar’la sonuç aldı. Karambolden yenen şanssız bir goldü bu. Buna rağmen Beşiktaş hızlı ve baskılı oyununa devam etti. Sol kanada çabuk aktarılan topta Trossard’ın akıllı pasını Rıdvan gole çevirdi ve skor eşitlendi. Yüksek tempo ikinci yarı da devam etti. Hatta futbolcuların aşırı hırsı gergin dakikalara ve sarı kartlara yol açtı. Son yarım saate girerken Fenerbahçe daha fazla yorulan taraftı. Beşiktaş’ın ardı ardına pozisyonlarını Ederson engelledi. Taa ki Beşiktaş’ın 73’teki örgütlü atağına kadar. Vlahovic’in attığı gole kimsenin yapacağı bir şey yoktu. Kartal’ın 3. golü de direkten dönüyor ama Beşiktaş hakkıyla kazanıyor." (Cumhuriyet)

"SALİH-ORKUN'U İZLEDİKÇE MONTELLA'YA KIZIYORUM!" Uğur Meleke: "Dünkü derbide oyunun ritmini tayin eden esas yönetmenlerse iki büyük tecrübe, Trossard ve Kante oldular. Kante, Fenerbahçe orta sahasında net bir sekiz numara gibi oynadı; özellikle ilk yarıda ikinci-üçüncü bölge bağlantısında başroldeydi. Trossard’sa Beşiktaş’taki en iyi maçını derbiye saklamış, müthiş bir performans sergiledi Kadıköy’de. Bir asist yaptı, iki net pozisyona girdi, dört tane de şut pası var arkadaşlarını pozisyona sokan. Derbinin galibi Beşiktaş’ta maçın yıldızları Trossard, Olaitan ve (45 dakika oynasa dahi) Rıdvan’dı. Ancak Salih-Orkun-Olaitan orta üçlüsü bu sezon peş peşe hemen her maçı domine ettikçe ben içten içe Montella’ya kızıyorum. Amerika’da biz nasıl ilk iki maçtan sıfır puan çıkarıp turnuvaya veda ettik? Salih-Orkun, Beşiktaş formasıyla her maçta orta sahayı ele geçirirken milli takımda nasıl bu ikiliden birlikte daha fazla faydalanmadık? Amerika’daki görüntümüzü düşündükçe üzülüyor insan." (Hürriyet)

"BEŞİKTAŞ GÜÇ VE OYUN FARKIYLA!" Güntekin Onay: "Fenerbahçe her maçın 2’nci yarısında oyundan bariz bir şekilde düşüyor ve oyuncu değişikliklerine rağmen bu durum değişmiyor. Dün de sarı lacivertli ekibin 2’nci yarıda adeta yürüyecek hali kalmadı. Beşiktaş fiziksel olarak Fenerbahçe’den çok daha üstündü ve bunu özellikle 2’nci yarıda net bir şekilde gördük. Oyun disiplini, yardımlaşma ve kolektif uyum açısından da siyah beyazlılar çok daha üstündü. Derbiyi oyun gücü olan kazandı. Fenerbahçe’de Greenwood haricinde topu ayağına aldığı zaman rakibi tehdit eden bir oyuncu yok. Öne geçmesine rağmen evindeki derbiyi bu şekilde kaybetmek ve Beşiktaş’ı çok da zorlayamayan bir futbolla yenilmek taraftarı daha fazla üzmüştür." (Hürriyet)

"HAK EDENİN HAKKINI VERECEKSİN" Halil Özer: "Beşiktaş golü taçtan yedi. Attığı golde ise önce Semedo daha sonra Rıdvan’ı takip eden Greenwood geç kaldı. Ancak Rıdvan’ın net vuruşuna şapkayı da çıkaralım. Ederson’un da yapacak hiçbir şeyi yoktu. 2. yarı ise bambaşka bir senaryo sergilendi. Beşiktaş sahanın tek hakimiydi. Öyle bir hakimiyet ki Fenerbahçe’yi resmen tükettiler. Orta alanı teslim aldılar. Bir ara o bölgede Fenerbahçeli hiçbir futbolcu yoktu. Ve enteresandır İsmail hoca maçı hiçbir şekilde okuyamadı. Ne önlem alabildi ne de değişiklikleri zamanında yapabildi. Koca takımda bir tek Ederson ayakta kaldı o kadar." (Milliyet)

"İSMAİL HOCA DERSİNE İYİ ÇALIŞMAMIŞ!" Ömer Üründül: "Beşiktaş ikinci yarıda sergilediği mükemmel futbolla Fenerbahçe'yi deplasmanda mat etti. Eğer Ederson'un 6 tane net kurtarışı olmasaydı tarihi bir hezimet olabilirdi. Peki neden böyle oldu; öncelikle İsmail Kartal dersine hiç iyi çalışmamış. İrfan Can çıkarken İsmail Kartal'ın bunu göz önüne alıp İsmail hamlesi yapması gerekiyordu. Kerem'i alacaksa da çok net bir pozisyonda pas vermeyip şut atan ve defansif görevini hiç yapmayan Grenwood'u çıkarmalıydı. Kısaca Kerem ve İsmail girip yerine Greenwood ile İrfan Can'ın çıkması gerekirdi. Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo İtaliano'yu kutlamak gerek. Her şeyden önce bu kısa teknik adamlık döneminde ortaya çağdaş bir takım sundu." (Sabah)