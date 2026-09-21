Spor yazarları Fenerbahçe - Eyüpspor maçını değerlendirdi: 'Buna ihtiyacı vardı'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla geçti. Spor yazarları, Fenerbahçe-Eyüpspor maçını değerlendirdi.

"MORAL ÖNEMLİ" Hilmi Türkay: "Roma ve Gaziantep maçlarındaki çalkantılı gündemin ardından önce Galatasaray’ın mağlubiyeti Fenerbahçe’ye moral oldu, ardından Eyüpspor karşısındaki farklı galibiyet camiada yüzleri güldürdü. Şampiyonluk yarışı daha uzun, Avrupa’da Fenerbahçe’yi bekleyen önemli bir başarı hedefi de var. Elbette Eyüpspor’un durumu ortada, bu galibiyete fazla anlam yüklememek gerekse de Sarı-Lacivertliler için enseyi erkenden karartmanın da lüzumu yok. Moral önemli." (Cumhuriyet)

"20 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ" Ömer Üründül: "Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı. Gelelim genel gözlemlerime… Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı. Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi. Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı. Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi. Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat." (Sabah)

"BİR PAZAR AKŞAM ÜZERİ ANTRENMANI" Uğur Meleke: "Fenerbahçe'nin bu sezon oyun standardını ve sonuçlarını genelde orta saha seçimleri belirledi: Lyon’da sert orta ikili Kante-Guendouzi’ye Talisca eklemlenmişti, tur geldi. Beşiktaş derbisi ikinci yarısında Kerem on numara rolündeyken çok kötü bir oyun oynadı sarı-lacivertliler. Roma önünde o sert ikili, Bartuğ ile sert üçlüye dönüştüğünde görüntü olumluydu, ancak aynı mantalite Antep’te sonuç vermedi. Dün o tutucu orta ikiliye İrfan eşlik etti. Gayet de etkiliydi. Asensio yüzde yüz sağlıklı biçimde ilk 11’e dönene kadar orta sahadaki o eksik parça için en uygun adaylar zaten İrfan veya Oğuz gibi duruyor bence. Fenerbahçe’nin bir hafta önceki Gaziantep maçına göre dünkü oyununun daha akışkan olması elbette rakibinin zayıflığıyla da çok ilgili. Sezon başlarken ligin en zayıf üç kadrosunun Gençlerbirliği, Eyüp ve Erzurum’da olduğunu söylemiştim. Gençlerbirliği transferlerle biraz toparladıysa da Erzurum ve Eyüp hâlâ son derece güçsüzler. Ve dün Eyüp’ün kadro zayıflığının yanı sıra oyun seçiminin de farklı neticenin nedenleri arasında olduğunu söylemek gerek: Özellikle ilk devrede geriden pasla çıkma konusunda çok ısrar ettiler ve çok top kaybettiler. Fark da böyle açıldı zaten. MURİÇ’TE DZEKO İZLERİ GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEMİŞTİM Kamuoyunun geneli Lukaku’nun Fenerbahçe’nin birinci santrforu olacağını zannederken ben Belçikalı’nın 15-20 dakikalık faydalar sağlayacağını, ana rolü Muriç’in yükleneceğini düşündüğümü defalarca ifade etmiştim. Lukaku geçen sezon Napoli’de çok kısıtlı oynadı. Dünya Kupası’nda da çoğunlukla sonradan girerek 20-25’er dakikalık katkılar verdi. Onun en azından şu aşamada ikinci santrfor olarak düşünülmesi daha doğru. Muriç belki Lukaku kadar ışıltılı bir kariyere sahip değil. Belki Lukaku bir ceza alanı ustası. Ancak şu anda bu Fenerbahçe takımının ihtiyacı bir kutu golcüsü değil, bir bağlantı oyuncusu. Muriç adeta içine Dzeko kaçmışçasına iyi oynuyor bağlantıyı. Hücumların hem başlangıcında hem bitişinde görüyoruz sıkça Kosovalı santrforu. Fenerbahçe’de de farkı şu anda o yaratıyor." (Hürriyet)

"FİKSTÜR ŞANSINI İYİ KULLANDI" Tunç Kayacı: "Milli maç arasına kazanarak girmek isteyen Fenerbahçe için Eyüpspor bir anlamda fikstür şansıydı. Süper Lig’in en zayıf takımlarından biri karşısında SarıLacivertliler ilk 45 dakikaya 5 gol sığdırdı. Galibiyeti küçümsemek istemem ama maçın havası, Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk turlarında büyüklerin alt kategoriden rakiplerle oynadığı karşılaşmaları andırdı. Buna rağmen Fenerbahçe rakibini küçümsemeden baskılı, disiplinli ve ciddi oynadı. HER HATANIN CEZASINI KESTİ Eyüpspor, küçük bütçeli kadrosuna rağmen büyük takım gibi oynamaya çalıştı ancak bunu başaramadı. Fenerbahçe de yapılan her hatanın cezasını kesti. Süper Lig’in en kaliteli hücum hatlarından biri karşısında bu kadar temassız oynar ve rakibin yüzünü sürekli kalenize döndürürseniz bedelini ödersiniz. ÖZHAN PULAT NEDEN ISRAR ETTİ? İkinci yarıda da görüntü değişmedi. Benim anlayamadığım, Özhan Pulat’ın bu oyunda neden ısrar ettiğiydi. Denersiniz ama olmadığını gördüğünüzde formatı değiştirip yüksek skorlu yenilginin önüne geçmelisiniz. Normal bir mağlubiyet Eyüpspor’u çok etkilemeyebilirdi ancak tarihi bir hezimet gelecek haftaları da etkiler. Sanırım erken gelen 3 gol sonrası Özhan Hoca da futbolcuları gibi zihinsel olarak dağıldı. MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRDİ Özetle Fenerbahçe, Galatasaray’ın Trabzon deplasmanındaki ağır yenilgisinin ardından önüne gelen fırsatı iyi kullandı. Eyüpspor karşısındaki ezici üstünlük ve 3 puanla milli maç arasına büyük moralle girdi. (Fanatik)

"GREEN BİR GECE" Halil Özer: "Önce seni görmezden gelirler, sonra sana gülerler dalga geçerler ama sonra hep seninle savaşırlar, hiç pes etmezsin. İşte Fenerbahçe’nin bu galibiyeti tam da bunu anlatıyor. Fenerbahçe’nin belki idari ve teknik sorunları olabilir. Ancak insanların anlamadığı şey şu. Fenerbahçe’nin kadrosu ligin tartışmasız en tecrübeli kadrosu. Eğer futbolcular iyi konsantre olursa düştükleri cendereden rahatlıkla çıkabilirler. Örneğin dün. Bu adamlar hafta boyunca aşağılandılar. Tabii bunda teknik direktörün ve süreci iyi yönetemeyen yönetimin suçu belki de onlardan daha fazlaydı. Lider Galatasaray’ın Trabzon’da farklı kaybetmesinden sonra Eyüpspor maçı bir anda en önemli maçlardan birisi oldu. Ve Fenerbahçe on biri bunun bilincinde daha birinci dakikadan itibaren rakibin üstüne yüklendi. Doğru penaltı kararından sonra bırakmadılar ve yine vitesi yükselterek ilk yarıda işi bitirdiler. Tabii sahada Greenwood gibi bir adam var. Sazı eline aldığı zaman maçlara doğrudan etki yapıyor. Dört golde direkt etki yaptı. İkisini kendi attı. Ancak şu var. Bu adamın takımın penaltıcısı olması bana Tadiç’i hatırlatıyor. Galiba penaltılarda en doğru isim Kerem. İlk yarı maç biterken 2. yarı sadece Fenerbahçe’nin keyif yapması ile geçti. Hani biraz daha sıksa Türkiye liglerinin bir daha ulaşılamayacak farklı bir skor elde edebilirdi. Genele baktığımız zaman bugün Greenwood dışında İrfan Can eski günlerini aratmayacak bir futbol sergiledi. En önemlisi fizik olarak yükselme içinde. Bu Fenerbahçe için çok önemli. İrfan öyle kolay kolay dışlanacak bir oyuncu değil. Kerem’in mücadelesi, savunmanın sıfır hata ile oynaması. İlk yarı Semedo’nun müthiş oynaması, 2. yarı İsmail’in futbolu, yeni transfer Oppong’un çabukluğu, Ederson’un yine çok kritik bir topu önlemesi, Guendouzi’nin sigorta futbolu gecenin dikkat çekenleriydi. Kısaca Fenerbahçe’nin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı." (Milliyet)