Spor yazarları Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçını yorumladı: 'İsmail Kartal yönetiminde altın sezonunu yaşayabilir'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

'PLAY-OFF'TA DAHA FAZLA KALİTE GEREKEBİLİR' Uğur Meleke: "Fenerbahçe elbette Gornik’i deplasmanda da yenecek güçte. Ancak sonraki turlardaki muhtemel Sturm, Hearts, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi artırmak gerek. Dün ilk 11’de başlayanlardan sadece Talisca-İrfan’a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak play-off’ta mesela Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz, daha fazla kalite gerekebilir Fenerbahçe’ye. İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor: Biz her yıl bu play-off turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Lig’i 14 Ağustos’ta değil, 7’sinde başlat... 21 Ağustos hafta sonunda da hiç lig oynatma. Bu kadar basit." (Hürriyet)

'BARTUĞ, TAKIMIN EN İYİSİYDİ' Ömer Üründül: "Oğuz-Kerem değişikliği doğruydu ama Bartuğ-Asensio değişikliği yanlıştı. Bartuğ, bana göre takımın en iyisiydi… Hem gole yakın hem de müthiş pres yapıyordu. O çıktıktan sonra hem tempo düştü hem de ön alan baskısı sona erdi. Zaten mantıken düşünmek lazım, etkili hücum pres ana stratejiniz ise Talisca ve Asensio birlikte oynadığında bunu başaramazsınız." (Sabah)

'TOPLA OYNAMA KONUSUNDA ÜSTÜNDÜ ANCAK İSTEDİĞİNİ YAPAMADI' Cem Dizdar: "Gornik derinde, Fenerbahçe rakip ceza sahası önünde. Rakip çıkmadıkça, diğer deyişle ‘Çıkamadıkça’ Fenerbahçe savunmayı hareket ettirmek için pas yaptıysa da hız düşük kaldığı için topla oynayıp durmuş göründü. 70’e yaklaşırken teknik direktörünün maç önü kanaatine karşın ‘Hazır olduğu’nu sosyal medya hesabından duyuran Marco Asensio ile Oğuz Aydın sahadaydı. Fakat değişen çok şey olmadı. Evet, Fenerbahçe tüm maç boyu topla oynama, hareket etme konusunda üstündü… Rakibini geri itti, hataya zorladı, denedi ancak istediğini yapamadı." (Fanatik)

'İSMAİL KARTAL YÖNETİMİNDE ALTIN SEZONUNU YAŞAYABİLİR' Engin Verel: "Ben Talisca'nın bu sezon İsmail Kartal yönetiminde altın sezonunu yaşayacağını düşünüyorum. Soyunma odasına mağlup giden Polonya temsilcisinin ikinci yarıda risk alacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Bu devre de ilk yarının kopyası gibiydi. Ancak Fenerbahçe daha net fırsatlar yakaladı. İsmail Kartal ile takımda görülen en önemli değişikliklerden biri dün bana göre doğru ön alan baskısıydı." (Akşam)