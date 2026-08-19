Spor yazarları Fenerbahçe - Lyon maçını yorumladı: 'Uzun vadede başarı için 'süperstarlar' yetmez'

Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.

'UZUN VADEDE BAŞARI İÇİN 'SÜPERSTAR' YETMEZ' Uğur Meleke: "İsmail Kartal, Gençlerbirliği maçı son bölümündeki oyunu çok beğenmiş olmalı ki aynı futbolcularla çıktı Lyon önüne! Sahada gerçekten iyi oyuncular var, iki uluslararası ön libero var (Kante-Greenwood), iki üst seviye santrfor var (Muriqi-Talisca). Ancak iki bloğu bağlayacak oyuncu yok. Linkup player (bağlantıcı) yok. Fenerbahçe bir maçı Muriç’le, bir maçı Lukaku’yla, bir diğerini Greenwood’la kazanabilir. Bu normal. Ancak uzun vadede başarı için 'süperstarlar' yetmez, bir planınız, bir stratejiniz olmalı." (Hürriyet)

'İKİNCİ MAÇA UMUTLU DEĞİL KEDERLİ GİDİYORUZ' Mehmet Ayan: "İkinci yarının en güzel dakikasında gelen Greenwood golü sonrası momentum bize geçmeliydi. Hem yapamadık, hem yaptırmadılar. Oyunun golle, tribünle, moralle bize geçmesine izin vermeyip 2 de gol pozisyonu buldular. Topla ilerlemekten ziyade, topu ileri taşımayı prensip edindiler. Bu da zaman-zaman savunma dengemizi bozdu. Oyuna girmemizi engelledi. 68’de tribünler ASENSİO diye inledi; 71’de İsmail hoca onu oyuna attı. Ancak yeterli katkıyı alamadı. Direkten dönen top harici 47-93 arası heyecanlandık mı? Bilemiyorum! Sonuç bakımından ikinci maça umutlu değil kederli gidiyoruz. Yetenek seti açısından daha önde olduğumuz Fransız ekibine oyunda yenildik. İstediğini yapan ve alan Lyon oldu. İşimiz kolay değil. Elimizdeki fırsatı, dakikalar geçtikçe gerileyen bir oyun ile kaybettik." (Hürriyet)

'KEREM VE DOKUNULMAZ GİBİ GÖRÜNSE BİLE SKRINIAR AKSIYOR' Mert Aydın: "Neyse ki Greenwood’un kişisel becerisi beraberliği getirdi. Fenerbahçe’ye büyük moral oldu. Ancak sonrasında aynı oyundan ve oyuncu grubundan medet umdu İsmail Hoca. Taraftarın özel isteğiyle Asensio oyuna girdi. Onun yanında sahaya dahil olan Nene de müthiş katkı yaptı. Bir şutu direkten döndü. İsmail Kartal’ın takım için en uygun planı yapması özellikle bu tür rakiplere karşı önemli. Çünkü Fenerbahçe’nin topu rakibe vererek oynaması için farklı oyuncu yapısına sahip olması gerekir. 1-1 dünyanın sonu değil. Asıl problem bu maçtaki hataların tekrar edilme ihtimali. Lyon’da bu coşkulu taraftar da daha küçük bir grupla olabilecek. Fenerbahçe’de bazı oyuncular için tehlike sinyalleri çok fena. Hadi Vedat sakatlıktan çıktı. Ama Kerem ve dokunulmaz gibi görünse bile Skriniar aksıyor." (Milliyet)

'TALISCA'NIN FİZİKİ GÜCÜ GÜNÜMÜZ FUTBOLUNA UYGUN DEĞİL' Ömer Üründül: "İkinci yarının başında Greenwood'un mükemmel golü, maçın havasını değiştirdi. Hücumda ilk yarıya oranla daha etkili oldular. Ama bu, yeterli bir etkinlikte değildi. İlerleyen bölümde İsmail Kartal'dan hamleler geldi. Eleştireceğim konu, Lukaku'yu bir 10 dakika önce oyuna alması gerekirdi. Muriqi tam hazır olmamasına rağmen beklediğimden daha iyiydi. Talisca oynadığı sürece verimli değildi. Çünkü fiziki gücü günümüz futboluna uygun değil. İşte bunu Lyon karşısında da gördük." (Sabah)

'İSMAİL KARTAL, ASENSIO'YA GÖZLE GÖRÜLÜR BİR ŞEKİLDE KAFAYI TAKTI' Halil Özer: "2. yarı Fenerbahçe maça golle başladı. Greenwood öyle bir gol attı ki kesinlikle durdurulamaz bir goldü. Ne kaleci ne de savunmanın bu gole yapacağı hiçbir şey yoktu. Tabii bu golün arkası gelmedi. Fenerbahçe yine eline fırsatlar geçirdi. Bir topu da direkten döndü. Fenerbahçe bu maça Asenssio ile başlasa daha iyi mi olurdu? Bence kesinlikle evet. O ilk başta oynasa hem Greenwood daha diri kalır hem de daha çok gol pozisyonları yakalayabilirdi. Ama anlaşılmaz bir şekilde İsmail hoca bu oyuncuya gözle görülür bir şekilde kafayı taktı. Ne istiyor bende bilmiyorum. Elinde böyle bir cevher var kaybetmek için her şeyi yapıyor. Akıl alır gibi değil. Bir futbolcuyu kaybetmek çok kolay ama kazanmak zordur. Hoca kolay yolu seçiyor. Sonuç olarak ben tur için hala çok umutluyum. Yeter ki Fenerbahçe doğru kadro ile rövanşa çıksın." (Milliyet)