Spor yazarları Fenerbahçe - Roma maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal'ın istifası, Fenerbahçe’de suların durulmayacağını gösterdi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Roma ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

'ORTAYA KONAN FUTBOL, BU SEVİYEYE YAKIŞAN TÜRDENDİ' Hilmi Türkay: "18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi’ne katılma zaferi Fenerbahçelileri öyle iştahlandırmış olmalı ki 50 bin kişilik koro maç boyunca hiç susmadı. Hep destek tam destek. Takıma bundan güzel ateşleyici güç olamazdı. Ancak sahadaki Fenerbahçe özellikle ilk 45 dakikada futbol olarak yine “yok”a yakın göründü. Ne doğru dürüst pas alışverişi yaptılar ne de kaleye şutlarını gördük. Savunma çok ön plandaydı. Talisca ile Fred gönderildikten sonra takım güç kaybı yaşıyor. Bunu Roma karşısında çıkan ilk 11’den anlayabilirsiniz. İtalyan ekibi, garanti oynadı, attıkları golde 5 Fenerbahçeli topa müdahale edemedi. Şampiyonlar Ligi böyle dikkatsizlikleri kaldırmaz. İkinci yarı daha derli toplu ve konsantre oynayan bir takım vardı. Archie Brown’un forvetlere taş çıkartan akıl dolu aşırtmasıyla bulduğu gol çok kritik dakikada geldi, SarıLacivertliler canlandı. Ardından Muriç karşı karşıya net pozisyonda atsa, Oğuz kaçırmasa çok güzel bir galibiyet gecesi olabilirdi. Yine de ikinci devre ortaya konan futbol, bu seviyeye yakışan türdendi. Ne diyelim, yazık oldu..." (Cumhuriyet)

'İSMAİL HOCA'NIN İSTİFASI, FENERBAHÇE'DE SULARIN DURULMAYACAĞINI GÖSTERDİ' Mert Aydın: "Roma, oyunu dengelese de Fenerbahçe, ilk yarıdaki pasiflikte değildi. İsmail hoca, takımın düştüğünü görünce doğru değişiklikler yaptı. Oğuz girer girmez atıyordu. Ake’nin direkten dönen kafası da cabası. Bu karışık dönemde çıkılan ilk maçta sezona çok iyi gören Roma önünde beraberlik kötü değil. İlk yarı bittiğinde belki beraberliğe razıydık. Ama ikinci yarıda olanlar ahlar vahlara dönüştürdü beraberliği. İsmail ve Brown’a özel tebrikler. Bu ikinci yarının ardından İsmail Hoca’nın istifası, Fenerbahçe’de suların hiçbir zamanı durulmayacağını gösterdi." (Milliyet)

'ASLA KAYBETMEYİ KABUL ETMEYEN BİR GÖRÜNTÜ ORTAYA KOYDULAR' Güntekin Onay: "Fenerbahçe, Roma karşısında olağanüstü bir mücadele ortaya koydu. Rakibe yakın, temaslı hiç alan bırakmayan ve disiplinli bir anlayışla 90 dakika boyunca plana sadık kaldı ve Devler Ligi’nde bu mücadelesiyle ilerisi için umut verdi. Roma gerçekten güçlü oyuna sahip bir teknik direktör takımı. Böyle formda bir ekibe karşı bu kadar iyi savunma yapıp da fırsatlar yaratmak geriden gelip de kazanmaya yaklaşmak asla küçümsenecek bir şey değil. İç sahada alınan 1-1’lik beraberlik kötü bir sonuç asla değil. Beşiktaş derbisindeki olumsuz görüntü ve kötü sonucun ardından çoğu kişinin bu maçtan umudu yoktu, ancak İsmail Kartal ve sahadaki futbolcular dün asla kaybetmeyi kabul etmeyen bir görüntü ortaya koydular. Fenerbahçe için dün gecenin en büyük kazancı orta sahada 3 kişilik oynayan İsmail Yüksek idi." (Hürriyet)

'İSMAİL KARTAL'IN KADRO TERCİHİ VE TAKTİK PLANI ÇOK DOĞRUYDU' Ömer Üründül: "Fenerbahçe taktiksel ve mücadele olarak güçlü rakibine karşı mükemmele yakın bir futbol sergiledi. Üstelik ikinci yarıda da galibiyeti kaçıran taraftı. Roma'yı incelediğimiz zaman formda ve zorlu bir takım. Pas trafikleri oturmuş ve önemli de oyunculara sahipler. Fenerbahçe topun arkasına geçip alan daraltarak, ilk yarı daha çok savunmada kaldı. Topu rakibe bıraktı. Ama çok iyi kapandılar… İsmail Kartal'ın kadro tercihi ve taktik planı çok doğruydu… Rakibin önceden düşündüğü gol planlarına hiç izin verilmedi. Kartal'ı kutlamak lazım. Brown, Kante ve Bartuğ müthiş oynadılar. İsmail Yüksek ise olağanüstüydü. Kartal'a da herhalde 'Ben kulübenin oyuncusu değilim' mesajını da net bir şekilde verdi. Bu maçta en çok üzüldüğüm Vedat'ın kaçırdığı çok net ikinci gol pozisyonuydu. Tabii ki 'Ah Vedat ah' diyorum. Bu maç bir kez daha gösterdi ki günümüz futbolunda yürüyen yıldızlara asla yer yok." (Sabah)

'BU ŞARTLARDA DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİLDİ' Murat Özbostan: "Roma'nın kalitesi ise tartışılmaz. Organize, disiplinli ve oyunun farklı bölümlerinde ne yapacağını bilen bir rakip karşısında Kadıköy'de geriden gelerek 1-1'i bulmak küçümsenecek bir sonuç değil. Hele ki yeni lig formatında böylesine güçlü bir rakibe karşı alınan bir puan, Fenerbahçe açısından "Kazanılmış puan" olarak değerlendirilebilir. Bu arada maçın ardından İsmail Kartal istifa etti. Kartal her maça final gibi çıkıyordu. Özellikle Beşiktaş maçının ardından yaşadıkları bu kararı almasında önemli bir etken olmuştur. G.Antep maçı için son şansı yorumları çoktu. Kartal bütün bunların ardından Roma maçıyla veda etti. Bu şartlarda devam etmek kolay değildi. Demek ki canına tak etmiş. İstifayı Aziz Yıldırım kabul etmedi. Ama bundan sonra bu beraberlik devam eder mi?..." (Sabah)