Spor yazarları Fenerbahçe - Sturm Graz maçını değerlendirdi: 'Elit kadro, elit oyun, mutlu Fenerbahçe!'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup ederek avanatajı yakaladı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Fenerbahçe'nin performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

"2024 NOSTALJİSİNDEN ÇIKILINCA" Uğur Meleke: "Üç resmi maçın sonunda Fenerbahçe'nin en güçlü yeri stoper ikilisi, Skriniar ve Ake. Dün de yine çok iyilerdi. Maçı neredeyse net pozisyon vermeden tamamladılar. Guendouzi-Kante ve Kerem çok top kazandılar. Asensio birinci golün üretiminde topu soldan getirdi. Greenwood'un golünde de asisti yaptı. Greenwood top almak için çok geriye gelmek zorunda kalıyor ama tescilli bir sol şutla klasını konuşturdu. Geçtiğimiz hafta değindiğim "İsmail Kartal'ın 2024 nostaljisi"nden çıkılıp, Fred-İrfan başlamayınca daha hareketli bir Fenerbahçe vardı dün sahada." (Hürriyet)

"ELİT KADRO, ELİT OYUN, MUTLU FENERBAHÇE!" Murat Özbostan: "Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında sadece 2-0 kazanmadı; sahaya koyduğu oyunla kalite farkını da net biçimde gösterdi. Skor tabelasında iki gol yazıyordu ama kaçan fırsatlar düşünüldüğünde maç çok daha farklı bitebilirdi. Herhalde sokaktaki herhangi bir Fenerbahçe taraftarına oynaması gereken 11'i sorsanız, hiç düşünmeden bu 11'i sayardı. İsmail Kartal bu kez hiçbir detayı şansa bırakmamış, elindeki en güçlü kadroyu sahaya sürmüştü. Rakibe göre değil, kendi oyununa odaklanan bir Fenerbahçe vardı. Bir hafta önce tur atlanmasına rağmen eleştirilen sarı-lacivertliler, bu kez çok daha organize, çok daha disiplinli ve ne yaptığını bilen bri görüntü çizdi. Kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar tıkır tıkır işleyen bir sistem vardı." (Sabah)

"IQ'SU YÜKSEK FENERBAHÇE" Halil Özer: "Kante, Asensio ve Kerem öyle bir pas trafiği yaptılar ki rakibin başı döndü. Tabii Talisca vuruşuna hiç şaşırmadık. Bu adam bu toplara inanılmaz vuruyor. Ve kafaya koymuş Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne çıkaracak. İkinci yarıda Fenerbahçe alışkanlığı olduğu için biraz daha tedirgin başladık. Ancak bu kez oyuncularda hiçbir tedirginlik ve ürkeklik yoktu. Müthiş kontrollü oynadılar. Doğru paslar, doğru hamleler, dönen topları kovalama ve top kapma ile rakibine oyun anlamında tek bir dakika bile üstünlük vermedi Fenerbahçe." (Milliyet)

"EN BÜYÜK KAZANÇ AKTÜRKOĞLU!" Ömer Üründül: "Fenerbahçe'nin ikinci yarıda fiziksel açıdan düşmesi normal. Bu kadro yapısının tempoda devamlılık sağlaması mümkün değil. Guendouzi ve Kante ağır yükü başarıyla taşıdılar. Skriniar son derece diriydi, yanındaki Ake'nin de işi biliyor olmasının Skriniar'ı daha da rahatlattığı gerçek. Greenwood gerçekten çok kaliteli bir kanat forveti. Futbolu biliyor, az top kaybediyor, golü de mükemmeldi ama daha hazır değil. Dün gecenin en büyük kazancı Kerem'in performansıydı. Müthiş koştu, en önemlisi de takım savunmasına verdiği üst düzey katkıydı." (Sabah)

"KALİTELİ İŞTAH!" Serkan Akcan: "Graz’ın Fenerbahçe’nin kalitesine çözüm üretmesi pek mümkün görünmüyor olsa da bu mevsimde ekstra fizik koyarak oyunu tıkayabilirlerdi. Fakat burada da Talisca ile Greenwood’un yetenekleri devreye girdi. Hem de tam zamanında. Talisca’nın attığı gol bolca yetenek ve biraz da bencillik ister. Brezilyalı yıldız o pozisyonda her şeyi gerektiği kadar yaptı ve harika bir golle maçın kilidini açtı. 21 Temmuz’da oynanan maçta da Talisca ilk golünü 37. dakikada atmış, Fenerbahçe oyunu domine etmiş ama maçın kilidi açılmamıştı. Dün gecenin en büyük farkı Fenerbahçe’nin bu kadar kısa sürede çok daha iyi bir rakibe karşı maçı erkenden kırmayı başarmasıydı. Bunu sağlayan ise Fenerbahçe’nin total takım kalitesinin iştahla buluşmasıydı. Kerem hiç coşkusunu yitirmedi, Greenwood yetenek tuşunu hep açık tuttu." (Fanatik)

"TOP SENDEYSE GOL YEMEZSİN" Cem Dizdar: "Gerçek üstünlük pas sayısındaydı. 296’sı isabetli olmak kaydıyla 326 pasa karşın Sturm Graz’a kalan 75 pas... Yani esasen ‘Top sendeyse gol yemezsin’ kuralı işledi... İkinci devre uzun süre Sturm Graz’ın bir kornerini ihmal edersek gol olabilecek herhangi bir şey olmadı. Hatta 60’a kadar tüm ikinci devre istatistikleri ‘0’a (yazıyla sıfır) yakındı. 60’tan sonra Fenerbahçe şutları ile kaleci Daniil Khudyakov kurtarışları istatistikleri şöyle bir yükseltti ancak ilk devre skoru değişmedi. Fenerbahçe ısrarla topu ve haliyle oyunu kontrol ederek ikinci maç için çok önemli bir avantaj yakaladı, bu gerçek..." (Fanatik)