Spor yazarları Ferencvaros - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Problem Budapeşte’de değil, Trabzon’daki ilk maçta başladı'

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Trabzonspor, Macaristan takımı Ferencvaros'a konuk oldu. Trabzonspor 9 kişi kaldığı maçı 4-0 kaybederek elendi. Fırtına, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

"ÇIKARILACAK ÇOK DERS VAR" Hayri Güner: "Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Ferencvaros deplasmanında maça iyi başlayan Trabzonspor’da işler yolunda giderken 13. dakikada Malinovskyi’nin kırmızı kart görmesiyle tüm planlar alt üst oldu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer, ataklarını sıklaştıran rakibine direnemedi ve 19. dakikada golü yedi. Fatih Tekke ikinci yarıya 3 “oyuncu” değişikliğiyle başlasa da “oyun” değişmedi. Fırtına 55’te topu ikinci kez ağlarında gördü. 57. dakikada hakemin penaltı kararı ve Cabral’a çıkardığı kırmızı kartla Trabzonspor hepten yıkıldı, skor 3-0’a geldi. Sonrası adına konuşacak fazla bir şey kalmadı. Kadro kalitesiyle Bordo-Mavililer Avrupa Ligi’nde olmalıydı. Teselli ikramiyesi UEFA Konferans Ligi oldu. Ancak çıkarılacak çok ders var." (Cumhuriyet)

"DEPLASMANDA OYNAMAK KOLAY DEĞİL" Reha Kapsal: "Trabzonspor ilk maçta kendi evinde kaybetti ve avantajı rakibi Ferencvaros'a verdi. Ama böyle iki ayaklı maçların en önemli özelliği birinci maçı tolere etme imkanının olması. Evindeki maçın ikinci devresinde ortaya koyduğu oyunu sahaya yansıttığında zor görünen turu atlaması içten bile değildi. Maça iyi başlayan topa sahip olarak oynayan bordo mavililerde Malinovskyi'nin gördüğü kırmızı kart çok enteresandı. Nedeni hakem sarı kartı eline aldı tam gösterecekken kenar müdahalesi ile kararını değiştirdi. Bu yanlış karar sonucu böyle fizik kalitesi iyi olan, sahada savunma ve hücumda kompakt oynayan, birlikte oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı hele bir de deplasmanda oynamak kolay değil." (Sabah)

"TRABZONSPOR'UN VE FATİH TEKKE'NİN ÖNÜNDE BAZI KARARLAR VAR" Ulaş Özdemir: "Ferencvaros karşısındaki problem Budapeşte’de değil, Trabzon’daki ilk maçta başladı. Trabzonspor topa sahip oluyor fakat merkezden rakibini delemiyor. Orta saha top dolaştırıyor fakat üretemiyor. Trabzonspor yönetiminin ve Fatih Tekke’nin önünde artık bazı kararlar var. Üstelik bu kararların duygusal tarafı bulunmuyor. Trabzonspor’un esas ihtiyacı; merkezde oyunu yönlendirecek, başka alanda top alabilecek, yüzünü rakip kaleye dönebilecek bir orta saha." (Takvim)