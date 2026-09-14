Spor yazarları Galatasaray - Kocaelispor maçını yorumladı: 'Bu takımda el freni birkaç isim var'

Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar maçı Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 kazanarak haftayı 3 puanla tamamladı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

'ÜÇ PUANI SEYİRCİSİNİ YIPRATARAK ALIYOR' Ebru Kılıçoğlu: "Bir tarafın var gücüyle hücum diğer tarafın olanca direnciyle savunma yaptığı, “langırt” ruhu taşıyan bir maç oynuyor Galatasaray ve Kocaelispor... Sarı-Kırmızılılar tüm eforunu, Körfez ekibinin “surlarını” aşmak için beyhude harcıyor. Tamamen rakip sahaya yığdığı oyunda Kocaelispor tüm hatlarıyla savunma yaparken, özellikle kaleci Serhat’ın soğukkanlı tutumu, Galatasaray’ın en büyük engeli oluyor. Gol, Kocaelispor’un konsantrasyonunu hiç bozmadan uyguladığı disiplinli taktik Galatasaray’ı yıpratmaya başladığı anda geliyor. 71. dakikada beklenmedik bir biçimde ve beklenmedik bir isim; Abdülkerim Bardakcı, uzaktan akıl dolu şutuyla kaleciyi gafil avlıyor. Kalan dakikalarda iki tarafın da çabaları skoru etkilemiyor. Galatasaray, üç puanı seyircisini yıpratarak alıyor." (Cumhuriyet)

'OKAN BURUK'UN LİZBON'DA BAŞLATMADIĞI İKİ İSİM İSTANBUL'DA GAYET ETKİLİYDİ' Uğur Meleke: "Galatasaray dün maça gayet iyi başladı, özellikle ilk devrenin son 10 dakikasını neredeyse Kocaeli altıpasının içinde oynadılar. 40’la 45 arası Leao üç, Eren ve Abdülkerim birer net pozisyona girdiler. Özellikle Leao-Deniz bağlantısı dikkat çekiciydi, Okan Buruk’un Lizbon’da başlatmadığı iki isim İstanbul’da gayet etkiliydiler. Leao merkeze her yaklaştığında kendisi pozisyon buldu ya da yarattı arkadaşlarına. Maçın düğümünü Abdülkerim çözdü ama Galatasaray baskıyla zaten çok yormuştu Kocaeli savunmasını. Galatasaray'ın 2019’da Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 5-0 kaybettiği bir müsabaka var. İleri üçlünün Belhanda-Ömer Bayram-Emre Mor olduğu, Emre’nin santrfor oynadığı, Falcao ve Yunus’un kulübede başladığı tuhaf bir maç. Yıllar sonra o maça bakıp insan akıl sır erdiremiyor Emre Mor’un santrfor başlamasına. Ben hafta içi Lizbon’da Barış’ın santrfor başlamasına o şaşkınlıkla bakıyorum doğrusu. Kulübede orijinal 9 numara Deniz ve kariyerinde 90 maç santrfor oynamış Leao varken üstelik. Dün maç önü Okan Buruk, Leao’nun fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi ama Başakşehir maçında uçuyordu Portekizli oyuncu. Dün de fiziksel olarak son derece iyiydi. Enteresan gerçekten." (Hürriyet)

'BU TAKIMDA EL FRENİ BİRKAÇ İSİM VAR' Bülent Timurlenk: "Sporting mağlubiyeti sonrası geçen sezon hiç yenemediği Kocaelispor karşısında Okan Buruk'tan rotasyon elbette bekleniyordu ama bu Barış ısrarını anlayabilmek mümkün değil. Genç yaşında Batrakov da Çarşamba-Pazar maça çıkmayacaksa pes artık. Yunus iyi niyetli, çok çalışkan ama merkez yerine sağ çizgiye yakın oynamayı seven bir oyuncu. Barış ile o kanatta ikiz kardeşleri oynarken ilk yarıda Galatasaray'ın bütün tehlikeli atakları Leao'nun attığı toplarla geldi neredeyse… Bu takımda el freni birkaç isim var. Garanti oynamak başka şey suya sabuna dokunmamak başka şey. Sallai de Sara da Eren de bu el frenleri… Evet Osimhen sakat ama Uğurcan ve Torreira hariç kalan bütün futbolcularda forma adaleti soru işareti." (Sabah)

'EĞER OSIMHEN OLSAYDI...' Halil Özer: "Dün Kocaelispor ilk yarıda belki gol yemedi ama çok net pozisyonları kalesinde gördü. Kaleci Serhat’ın başarılı oyunu ya da direk buna engel oldu. Şöyle diyeyim, eğer Osimhen sakat olmasaydı Galatasaray kesinlikle ilk yarıyı önde bitirirdi. İlk yarının en iyisi yine Torreira’ydı. Tabii Osimhen kadar olmasa da ben Deniz’i beğendim. Leao ise henüz hazır değil ama kalite çok belli. Galatasaray baskısının ve konuk takımın iyice gömülmesi golün sinyaliydi. Ancak gol hiç beklenmedik yerden geldi. Abdülkerim 25-30 metreden çok sert vurdu. O ana kadar maçın en iyisi kaleci Serhat neredeyse kucağına gelen topu engelleyemedi." (Milliyet)

'BARIŞ ALPER YILMAZ SEZONA BİR TÜRLÜ BAŞLAYAMADI' Mehmet Ayan: "Leao takıma uyumunu yükseltmiş, Deniz Gül kendisine top gelmediği zaman topa hareketlenip ekmeğini taştan çıkarmış, Yunus 10 numarada liderliği ele almış; Sara-Torreira merkezi 1-2 rakip çıkışı dışında sırıtmamıştı. Öndeki altılının beşte kalma sebebi ise Barış Alper’di. Ne oluyor net bilemiyoruz ancak hocasının o kadar güvenine rağmen sezona bir türlü başlayamadı yıldız oyuncu. Forvetin 3 bölgesindeki performansında da şu ana kadar geçmişinden yeller esmekte. Maçın genelindeki oyunun ekrandakileri ve tribündeki mutlu ettiğini söylemek güç. Teselli üç puan." (Hürriyet)