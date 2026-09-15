Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: '5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak?'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

'5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALAN FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLACAK?' Hilmi Türkay: "Söze şöyle başlayayım, böyle kötü zemin olmaz, bu sahada futbol oynanmaz! Oyuna gelelim... Roma maçından sonra yaşanan sürecin yansımaları Gaziantep deplasmanında karşımızdaydı. Kırmızı-Siyahlıların ilk yarıyı farklı önde tamamlamaması adeta mucize. Guendouzi’nin kaçırdığı gol ise Fenerbahçe’nin mental durumunun özeti gibiydi. Sarı-Lacivertlilerde herkes her şeyi yapmak isterken hiç kimse hiçbir şey yapamadı. Orta saha üretkenliği yoktu. İkinci yarı senaryo tersine döndü, bu kez çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayan Fenerbahçe’ydi. Direkten dönen toplar cabası... İlk 5 maçta 2 galibiyet alan Fenerbahçe nasıl şampiyon olacak? Talisca, Fred gibi isimleri, sırf yabancı kontenjanı için gönderen Sarı-Lacivertliler nasıl şampiyon olacak? Bence boşuna döndün İsmail Hocam..." (Cumhuriyet)

'GREENWOOD'UN DA KIPIRDAMASIYLA BİRKAÇ NET POZİSYON YAKALADI' Uğur Meleke: "Başlangıç 11’lerine bakıldığında Gaziantep’te tek ön libero olarak Meleke oynarken, Fenerbahçe’de üç tane Meleke tipli ön libero vardı adeta! İsmail Kartal, 65’te kulübesine başvurdu; hem sahadaki ön libero sayısını ikiye düşürdü, hem de Muriqi ve Oğuz’u sürdü sahaya. Greenwood’un da kıpırdanmasıyla Fenerbahçe birkaç net pozisyon yakaladı, iki kere direğe takıldı ancak tabelayı değiştirmeyi başaramadı." (Hürriyet)

'YANLIŞ TERCİHLER, GEREKSİZ TRİPLER, KAOTİK KULÜP YÖNETİMİ...' Mert Aydın: "İsmail Kartal, oyuncu değişiklikleri için geç kaldı. Gaziantep özellikle ilk yarıda maçı lehine çevirebilecek 2 pozisyon buldu. Fenerbahçe’nin 2 topu direkten döndü. Tabii ki bu şanssızlık. Ancak bu tip tehlikeli pozisyonları oyun içinde sık sık bulacaksınız ki rakip bunalacak. İsmail Kartal’ın istifası kabul edilmedi. O da geri döndü. Peki Fenerbahçe’nin ligden istifası ne olacak? Bu da kabul edilmeyecek mi acaba? Yanlış tercihler, gereksiz tripler, kaotik kulüp yönetimi işi bu hale getirdi." (Milliyet)

'ZİHİNSEL OLARAK BİR DEVRİM VE UMUT LAZIM' Murat Özbostan: "Takımın öz güveni, yönetimin istikrarı ve taraftarın inancı da eriyor. 8 puan kaybedildi. Elbette lig bitmedi, şampiyonluk matematiksel olarak hâlâ mümkün. Ama futbol, sadece matematik değildir. İnanç ister, güven ister, doğru oyun ister. Bugün Fenerbahçe'nin ihtiyacı yeni bir kriz değil, akıl ve istikrar. Çünkü Fenerbahçe sadece puan kaybetmiyor… Eriyor! Zihensel olarak bir devrim ve umut lazım." (Sabah)

'KAOS FUTBOLUNA YÖNELDİ TAKIM' Halil Özer: "İlk yarıyı heba eden İsmail hoca 2. yarıya hiç değişiklik yapmadan başladı. Ancak Fenerbahçe daha ataktı. Pozisyonlar yakaladı. Kerem’in şutu yan direkten döndü. Guendouzi bir gol daha kaçırdı. Aslında bütün ataklar kontrolsüz ataklardı. Kaos futboluna yöneldi takım. Ama onda da direnci giderek artan ev sahibi gözü kara bir savunma sergiledi. İsmail hoca 60. dakikadan itibaren değişikliklere gitti. Oldum olası bu bizim hocaların 60. dakika takıntısını çözemedim. Yürümüyorsa değiştir. Neyi bekliyorsun. İşte böyle bedel ödersin." (Milliyet)

'TALISCA'NIN GÖNDERİLMESİNİN BEDELİNİ ÖDEDİ' Bülent Timurlenk: "Önce bir hatırlatma… Geçen sezon Fenerbahçe, Gaziantep'te 4-0 kazanırken, gollerin ikisi En-Nesyri, ikisi Talisca'dan gelmiş, F.Bahçe orta sahasında Alvarez ve İsmail oynuyordu. Dün Fransız Milli Takımı'nın geniş havuzunda da olsa kaliteleri ve tecrübeleri belli olan Kante ve Guendouzi ile sahaya çıkan İsmail Kartal, Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın gönderilmesinin bedelini ödedi." (Sabah)