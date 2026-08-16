Spor yazarları Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Fenerbahçe'nin defosu İsmail Kartal'

Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği, geriye düştüğü maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı lacivertli takımı ve mücadeleyi yorumladı.

'SANKİ İSMAİL KARTAL'IN 'ASENSIO SAATİ' VAR' Uğur Meleke: "İsmail Kartal’ın iki kritik playoff maçı öncesi dün 5-6 oyunculuk bir rotasyon yapması normal. Ancak ilk 45 dakikanın ardından yaptığı değişiklik tercihleri ve zamanlamaları tartışılabilir. İrfan Can Kahveci maalesef İsmail Kartal’ın 2024 nostaljisinin çok gerisinde. İlk devredeki kötü performansının ardından ikinci yarıya başlamayacağını düşünüyordum doğrusu İrfan’ın. İsmail Kartal’ın bence ikinci enteresan tercihi de Asensio’yu yine 60’ta çıkarması idi. Asensio her oynadığı maçta vites yükseltiyor, dün de gayet iyi oynuyordu. Ancak sanki İsmail Kartal’ın bir “Asensio saati” var. İki Sturm Graz maçında da, dün de 60’larda çıkardı Asensio’yu. Adeta İsmail Kartal’ın saatinin alarmı çalıyor 60’ta. Ve nasıl oynuyor olursa olsun Asensio geliyor kenara. Eğer dün Asensio ve Muriç bir süre aynı anda sahada olabilselerdi, bence Fenerbahçe’nin pozisyon kalitesi ve gol şansı artabilirdi daha fazla." (Hürriyet)

'BİRİNCİ HAFTASAN FENERBAHÇE'NİN DEFOSU ORTAYA ÇIKTI' Tayfun Bayındır: "Daha birinci haftadan Fenerbahçe’nin defosu ortaya çıktı... O defo, kendini bir türlü geliştiremeyen İsmail Kartal’dan başkası değil. Dört tane Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamışsın. Bu karşılaşmaların hepsinde yüksek tempolu bir oyun sergilemiş, özellikle savunma ve orta alan bağlantısındaki kusursuz performansla alkış toplamışsın. Elinde böylesine pozitif veriler varken, hangi akla hizmet anlamak mümkün değil, ligin ilk maçına rotasyonla çıkıyorsun. Beş oyuncuyu dinlendirmek için kenarda oturtuyorsun, takım da kuma oturuyor. Önceki yılları hatırla hocam. Buna benzer çok hatan var. Nerede görülmüş, ligin birinci haftasında rotasyon? Hem de bu seviyede... Bu maç her şeyiyle İsmail Kartal’a yazar. Hiçbir gerekçe benim gözümde, ligin en zayıf kadrolarından birine sahip Gençlerbirliği’ne yenilmeyi karşılamaz. İsmail hoca elindeki olağanüstü kadronun farkında değil..." (Milliyet)

'İSMAİL KARTAL İLK HAFTADAN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI' Murat Özbostan: "Kerem, Kante, Greenwood ve Vedat yedek… İyi de neden? Daha ligin ilk haftasındayız. Bu oyuncular üç günde bir maç oynayamayacak durumda mı? Sezonun daha başında futbolcuların ritim kazanması, birbirlerine alışması ve takımın ideal kadrosunun oturması gerekmiyor mu? Bana göre yapılması gereken çok basitti: İdeal 11'inle sahaya çıkacaksın, sonucu alacaksın, sonra gerekiyorsa değişikliklerini yapacaksın. İsmail Kartal'ın kafasındaki hesap farklı olabilir. Ancak futbolun hesabı bazen çok daha basittir: En iyi oyuncularınla başlarsın, rakibin direncini kırarsın, skor avantajını yakalarsın ve ardından oyuncularını dinlendirirsin. Asıl dikkat çekici olan ise devre arasında oyuna hiçbir müdahalede bulunulmamasıydı. Takımın sahadaki sorunları ortadayken, ikinci yarıya aynı anlayışla devam edilmesi eleştirileri beraberinde getirdi. Daha ilk haftadan İsmail Kartal tartışılmaya başlandı." (Sabah)