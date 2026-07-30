Spor yazarları Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'İsmail Kartal kararları kendisi vermeli'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, skor avantajıyla Devler Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

"KEREM 140 DAKİKADA TAM 34 TOP KAYBETTİ!" Uğur Meleke: "Fenerbahçe belki tek bir oyuncusunun maliyetinden düşük bütçeli Gornik karşısında dün Mert Günok sayesinde turu geçebildi. Kerem dün sahada kaldığı 70 dakikada tam 19 top kaybetti. İlk maçta da 15 kayıp yapmıştı. Dün Kerem’in kaleciyle karşı karşıyayken kağnı gibi ağır kaldığı pozisyonun dönüşünde golü yedi Fenerbahçe. Artık çabukluğu ve özgüveni de bitmiş Kerem’in zaten geriye ne özelliği kalıyor ki? Bakınız, çok üzülerek söylüyorum, şu 20 milyon euroluk Gornik Zabrze takımına İrfan-Talisca-Kerem ileri üçlüsünü verelim deseniz kabul etmezler! İsmail Kartal’ın kritik Sturm Graz sınavı öncesi çok doğru analiz etmesi gerekiyor bu 180 dakikayı. Şu iki maçı seyrettikten sonra en temel gözlemim, İsmail Kartal’ın hâlâ 2024 nostaljisiyle yaşadığı." (Hürriyet)

"İSMAİL KARTAL KARARLARI KENDİSİ VERMELİ!" Ömer Üründül: "Kaleci Mert de iyi bir maç çıkardı. F.Bahçe, Zabrze'ye iki maçta iki gol attı, biri penaltıdan, biri frikikten… Zaten buradan sonuç çıkıyor ki sezon başında genel görüntü iç açıcı değil. Çok tehlikeli Sturm Graz maçı öncesi İsmail Kartal'a bir tavsiyem var… Ülkemizde, fizik açıdan günümüz futboluna zıt kutup teşkil etseler de yıldız futbolculara karşı bir hayranlık var. Dün bazı gerçekler ortaya çıktı. Öncelikle Asensio'nun değil oynamak, yürüyecek hali yoktu. Greenwood kaliteli bir oyuncu şüphesiz, o da hazır değil. Son Dünya Kupası bize gösterdi ki takımdaki bütün oyuncular savaşmak mecburiyetinde. İsmail Kartal, medyanın etkisinde kalmadan kararları." (Sabah)

"BAŞLANGIÇ MENÜSÜ" Halil Özer: "Fenerbahçe hem İstanbul’da hem Polonya’da turu Talisca’nın golleriyle bana göre 20 - 25 dakika dışında rahat bir şekilde geçti. Tabii ki sezonun ilk resmi maçı olduğunu kesinlikle unutmamak lazım. Yani başlangıç menüsü çok tat vermese de Fenerbahçe turu geçmeyi başardı." (Milliyet)

"FELSEFE TAM OTURMAMIŞ GİBİ!" Cem Dizdar: "Fakat gelin görün ki, İsmail Kartal’ın her fırsatta sözünü etmeyi ihmal etmediği ‘bizim oyun felsefemiz’e dair pek de bir şey göremedik sahada! Takımın mevkilerine göre en yüksek istatistiklerini verenlerin stoperler Nathan Ake ile Milan Skriniar olduğu düşünülüp, üstelik 1-1 biten karşılaşmada kaleci Mert’in maç boyu 5 kurtarış yaptığı da göz önüne alındığında artık bu 'Felsefe' her ne ise oyunculara doğru kavratıldığından söz edilemez sanırım. Fenerbahçe turu 1 gol farkla geçti geçmesine ancak bunca sükseli oyuncuya onca harcamaya rağmen daha yürünecek çok yolu var gibi görünüyor." (Fanatik)