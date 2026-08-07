Spor yazarları Hradec Kralove - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şaşırtan cesur kararlarıyla galibiyetin mimarı oldu'

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın performansını ve 90 dakikayı yorumladı.

'İSTANBUL'A HARİKA BİR SKORLA DÖNÜYORLAR VE BU TAMAMEN NÜBEL SAYESİNDE' Güntekin Onay: "Italiano, takım 10 kişi kaldıktan sonra doğru hamleler yaptı ancak Beşiktaş 11’e 11 oynarken topa çok fazla sahip olmasına rağmen çok az pozisyona girdi. Siyah beyazlılar ligde 34 maçın 25-26 tanesini bu tip rakiplere karşı oynayacak ve yaratıcı, yetenekli, kaliteli oyuncu eksikliği bariz ortada. Trossard ile ofansif kalite tabii ki yüzde 30 artacak ancak yetmez. Beşiktaş İstanbul’a harika bir skorla dönüyor ve bu tamamen Nübel sayesinde. Teknik ekip ve Önder Özen iyi skorlara aldanmayıp bu takımın kalite bakımından eksik olduğunu göz ardı etmemeli." (Hürriyet)

'ŞAŞIRTAN CESUR KARARLARIYLA GALİBİYETİN MİMARI OLDU' Attila Gökçe: "Tedirginlik ve korku yaratan olaylara karşılık, İtalyan Hoca tam anlamıyla meydan okudu. 10 kişi kalan ve kaptanı sakatlanıp oyunu bırakan takımın patronu... Gol için kendini paralayan Oh’un yanına Semih Kılıçsoy’u alıp kaptanın yerine Ndidi’yi sahaya süren, sola da Rıdvan’ı alan Italiano, şaşırtan cesur kararlarıyla galibiyetin mimarı oldu. Tıp fakültelerinde başarılı operasyonlara rağmen, genç doktorlara hatalarını anlatan hocalar gibi, bu oyunu eleştirenler, yetersizliklere ve top kayıplarına dikkat çekenler olabilir. Ama ortada gerçekler var: Beşiktaş Avrupa turnesinde gol yemeden üst üste üçüncü maçını kazandı. İstanbul’a avantajlı bir bagajla dönen bu takım, futbolun vazgeçilmez hükmünü seslendirdi: 'Tabelaya Bak!'" (Milliyet)

'İKİNCİ YARIDA OYUNU ITALIANO ÇEVİRDİ' Fatih Doğan: "İkinci yarıda oyunu, Italiano çevirdi. Ouattara, tecrübesizliğinin yansımasıyla ikinci sarıdan kırmızı görünce İtalyan hoca, Semih'i oyuna alıp forveti ikiledi. Ndidi'yi alıp orta sahayı güçlendirdi. Bir teknik direktör dokunuşuyla gelen zafer oldu. Bu kadro ve oyunla büyük hayaller kurulur mu? Kurulmaz. Bu galibiyetin değeri ve kazanılma şekli alkışlanır." (Sabah)

'AVRUPA'DA RAKİPLERİNDE KAFA TUTAN BEŞİKTAŞ'A DÖNÜŞEBİLİR' Murat Özbostan: "Beşiktaş deplasmanda istediğini aldı ve İstanbul'daki rövanş öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı. Yönetimin sağ kanat ve santrfor transferlerini vakit kaybetmeden tamamlaması gerekiyor. Çünkü bu takım birkaç doğru dokunuşla sadece tur atlayan değil, Avrupa'da rakiplerine gerçek anlamda kafa tutan bir Beşiktaş'a dönüşebilir." (Sabah)

'HIZI DÜŞÜK OLSA DA GELİŞEREK İLERLEYEN BİR TAKIM GÖRÜNTÜSÜNDE' Cem Dizdar: "Beşiktaş’ın hızı şimdilik düşük olsa da gelişerek ilerleyen bir takım görüntüsünde. İstanbul’daki ikinci maç, devamındaki Avrupa maçları ve ligdeki karşılaşmalar ivmeyi yükselteceklerine dair olumlu işaretlerle dolu. Şimdiden elbise biçmek yerine destek, dikkat ve özenle takip etmek gerek Beşiktaş’ı." (Fanatik)

'10 KİŞİ KALIP MAÇI ÇEVİRMEK ÖNEMLİYDİ' Serkan Akcan: "Beşiktaş, Hradec’ten çok daha iyi bir takım. Yeni bir hocası, yeni bir takım yapılanması daha doğrusu son yılların aksine bambaşka bir planı var. Buralarda kaza kurşununa kurban gitmemek gerek. Dün Vincenzo hocanın değişimleri, kaleci Nübel’in kurtarışları ve Olaitan’ın enerjisi belirleyici oldu. Nübel, Beşiktaş’ın uzun vadeli işini görecek bir kaleci. Dün gece en kritik anlarda yaptığı kurtarışlar ve akabindeki doğru oyun başlangıçlarıyla büyük fark yarattı. Beşiktaş’ın total oyun kalitesine katkısı büyük. Beşiktaş sezonun henüz başı olmasına rağmen sert bir deplasmanda güzel bir hikaye yazdı. Rakip fiziksel açıdan çok iyiyken, 10 kişi kalıp maçı çevirmek önemliydi." (Fanatik)