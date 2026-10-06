Spor yazarları İtalya - Türkiye maçını yorumladı: 'Montella, onu başarıya götüren seçimlerinin mahkumu olmuş gibi'

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olarak dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Spor yazarları, A Milli Takım'ın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

'MONTELLA, ONU BAŞARIYA GÖTÜREN SEÇİMLERİNİN MAHKUMU OLMUŞ GİBİ' Uğur Meleke: "11 günde 4 müsabaka oynadık. 360 dakikanın 260 dakikasını mağlup geçirdik. Kalemizde 11 gol gördük. Dört yenilgi aldık. Daha üzücü olansa şu: 44 tane de oynasak hepsini kaybedecek gibiydik maalesef. Vincenzo Montella, 2024 ve 2026 elemelerinde gayet başarılıydı. Ancak bugün onu başarıya götüren seçimlerinin mahkumu olmuş gibi. Futbol değişiyor, dönüşüyor. Futbolcular aynı form grafiğinde kalamıyor, milli takımın en iyi oyunculardan oluşması gerekiyor, en sadıklardan ya da en sevdiğimiz arkadaşlardan değil." (Hürriyet)

'BİR OYUN GÖRMEK HAKKIMIZ DEĞİL Mİ' Mehmet Ayan: "12 günlük eziyet sona erdi, sanırım sayın Montella'ya ayrılan süre de... İsyanım şuna... Demiyoruz ki A sınıfı futbol ülkesiyiz, bunlarla başa çıkarız. Ancak bir oyun görmek de hakkımız değil mi... 3-4-3’ten bozma 3-7-0 mı dersin, 3-6-1 mi dersin bildiğin saçma bir diziliş. Yunus-Aral-İrfan üçlüsünü takımda ‘3 seçiçi yapsan’ kendilerini aynı anda 11’e koymazlar. Öylesine bir aymazlık yani... Ozan ve Salih’in Donnarumma’nın elinde eriyen antrenman şutlarının sonrasında Yunus’un kafa vuruşuyla gelen tehlike sonrası, oraya kadar elimizdeymiş görünen oyunu rakibe verdik. 26’da yediğimiz golün sonrası klasik sendrom ile reaksiyon veremedik oyun da maç da A Ligi de gitti." (Hürriyet)

'ACİL OLARAK GÖLGE DÜŞMÜŞ ŞU GÜNLERİ GERİDE BIRAKMALIYIZ' Halil Özer: "Acil olarak gölge düşmüş şu günleri geride bırakmalıyız. Ve yeniden başlamalıyız. Ama bunun için yepyeni bir TFF, hoca ve takımımızda kocaman bir rötuş ile pozitif bir psikoloji gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Dört maç üst üste ağır maçlar. Ardından lige dönüş ve sonra Avrupa kupaları. Buna can dayanmaz. Hem de neredeyse 10 günlük süre içinde. Biz dağıldık diye yazmıyorum. UEFA bu garabeti bir an önce düzeltmeli. Üstelik bir hedef de yok. Şampiyon olsan 10 milyona yakın para o kadar. Gelelim bize. Eylül sonu ve Ekim’in ilk haftası tarihimizin en kabus dönemlerinden birisi oldu. Sadece sahada değil dışında da kapkara olduk. Ülkenin MHK başkanı içeride. Daha ötesi var mı? Hem de sahtecilik ve mobbingten. Ortalık alev alev. Futbolun her yerinden sıkıntı fışkırıyor. Ve asıl acı olan kimsenin umurunda değil. Herkes kulüpçülük peşinde. Yani oyuncularımızın bu ortamdan etkilenmemesi mümkün mü? Tabii ki değil." (Milliyet)

'A LİGİ BİZE BÜYÜK GELDİ' Mert Aydın: "Aslında bu maçtaki hikayemiz çok da farklı değil öncekilerden. Topu ayağımıza aldığımızda iyiyiz güzeliz ama o top bir türlü içeri girmiyor. Rakibin ilk ciddi atağı kalemizde gol oluyor. Türkiye, bu sıkıntıyı Dünya Kupası’ndan beri yaşıyor. Top rakipteyken daha rahatız sanki. Ama topu bize verdiklerinde özellikle dar alanda rakibi nasıl açacağımızı bulamıyoruz. Hangi oyuncunun oynadığı da fark etmiyor. Bu takımın en büyük yıldızı Arda Güler oynadığında da oynamadığında da durum değişmiyor. A Ligi bize büyük geldi. Bu lig başka bir seviye. Bu seviyeye uygun oyuncularımız var. Ama futbol yönetim şeklimiz, ülkenin genel futbol algısı bu seviyenin çok altında. Montella, bu maç sonunda gider mi bilemem ama bu kafayla Türk futbolunda bir şey değişmez." (Milliyet)

'ŞİMDİ AYNAYA BAKMA ZAMANI' Murat Özbostan: "A Ligi'nde bu kadar savunmasız, kırılgan ve plansız bir milli takım görüntüsü kabul edilemez. Montella ile devam edilip edilmeyeceğine TFF karar verecek; fakat hangi karar alınırsa alınsın, bu gerçekle yüzleşmek gerekiyor. Futbolcuların sorumluluğu da en az teknik heyetinki kadar büyük. Ligimizde ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan, kariyerleri ve yetenekleri tartışılmayan oyuncuların milli forma altında bu kadar düşük seviyede kalması kabul edilemez. Bu formayla sahaya çıkan herkesten mücadele ve sorumluluk beklerdik. Şimdi aynaya bakma zamanı! Yazık!" (Sabah)