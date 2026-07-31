Spor yazarları Midtjylland - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Italiano, kendi gibi savaşan bir takım yarattı'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı. Spor yazarları Midtjylland - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

'BEŞİKTAŞ'IN YILLAR SONRA GÜVEN VEREN BİR KALECİSİ VAR' Güntekin Onay: "Italiano'nun takımı belki henüz istenilen güçlü presi yapamıyor ancak şunu net bir şekilde gördük ki top rakipteyken rakibin pas açılarını ve kanallarını kapatmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Ayrıca 2’nci bölgede yapılan ani şok presler ile kazanılan toplar da rakipler için çok öldürücü olacak. Beşiktaş, dün top rakipteyken bu 2 uygulamayı başarıyla yaptı. Dün en beğendiğim oyuncuların başında ise kaleci Nübel geldi. Savunma arkasına atılan toplardaki doğru çıkışlarıyla adeta sarkık bir libero gibi ve Beşiktaş’ın yıllar sonra güven veren bir kalecisi var. Genç İlhan dün penaltıyı kazandırdı ve çok da çalışkan ancak hem oyun bilgisi hem de fizik gücü henüz bu seviye için yeterli değil. Zamana ihtiyacı var. Beşiktaş’ın ofansif kalitesi yapılacak transferle kesinlikle artmalı, disiplinli oyun bu turu geçerken göz ardı edilmemesi gereken en büyük artısı oldu. Bu da İtaliano’ya yazar." (Hürriyet)

'ORKUN KÖKÇÜ NEREDEYSE TÜM YÜKÜ ÜZERİNDE TAŞIYOR' Bilal Meşe: "Futbol ne ilginç bir oyun değil mi? İtalyan hoca oyunda kaldığı sürece kanatta pek etkili olmayan Cerny’nin yerine Rashica’yı sahaya sürdü. Tecrübeli futbolcu ayağının tozuyla gol perdesini açtı, olası bir tehlikeye de set çekti. Şimdi bu gol kime yazar? İtalyan hocaya mı, Rashica’ya mı? İçimizden ‘helal olsun hocaya, bir hamle bir gol. İşte hamle budur’ deriz di mi? Kaleci Nübel’i açıkcası çok beğendim, direkler arasında müthiş güven veriyor, çok soğukkanlı ve iyi yer tutuyor, yan toplardaki yer tutuşu harika. Orkun Kökçü gerçekten özel bir oyuncu, neredeyse Kartal’ın tüm yükünü üzerinde taşıyor, nazar değmesin." (Milliyet)

'İLK DEVRE TAMAMLANDIĞINDA ITALIANO'NUN ARZULADIĞI TAKIM VARDI SAHADA' Cem Dizdar: "İlk devre tamamlandığında, maç önünde Vincenzo Italiano’nun arzuladığı Beşiktaş vardı sahada; dengeli! Hücum ile savunmayı dengeleyen Beşiktaş rakibine daha çok istatistik yazdırmış görünse de tehdit içeren hücum girişimlerinde de ceza alanını savunurken de genel olarak sükunetini korumayı başarmış takım hüviyetindeydi. Ve nihayetinde 53. dakikada Martin Erlic ikinci sarı karttan oyun dışı kalınca Beşiktaş için ilk maçtaki eksik rakip ihtimali yeniden oluşmuş oldu. Ama maçın sonucunu belirleyen, koşan ev sahibine karşı koşarak kazanan Beşiktaş oldu. Bu arada maç boyu ’Orta’ sayısının ’5’ ile sınırlı kalması da önemli bir olumluluk olarak not edilmeli." (Fanatik)