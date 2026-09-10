Spor yazarları Sporting - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Devler Ligi bu tür hataları kabul etmiyor'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

'OSIMHEN'İNİ ÖZLEYEREK BAŞLIYOR' Ebru Kılıçoğlu: "Zor bir deplasman mı? Evet... Ama, Galatasaray’ın puan alabileceği bir maç mı? Kesinlikle evet. Nitekim, Sporting Lizbon karşısındaki Galatasaray hemen rakip sahaya yerleşiyor, baskısını önde kuruyor. Çok da beklemiyor gole sevinmek için: 5. dakikada, Inacio’nun hatasında Torreira’nın attığı golle öne geçiyor. Ardından golle sonlanabilecek pozisyonlar da buluyor. İyi mi oynuyor? Hayır. Futbolu vasatın üzerine geçemiyor. Ama galibiyete yakın taraf mı? En azından 27’de yenen ilk golle (Catamo) aslında savunma hattının ne kadar kırılgan olduğunu anlayana kadar o izlenimi veriyor. Ev sahibi, ikinci yarıda artırdığı baskıyla bunun bir illüzyon olduğunu kanıtlıyor. Önce o baskı penaltı kazandırıyor, ki Suarez ağlara yolluyor (57’); sonra Zalazar frikikle skoru 3’lüyor (63’). Son dakikalarda kurulan baskı sonuç getirmiyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Osimhen’ini özleyerek başlıyor." (Cumhuriyet)

'BATRAKOV, BU SEVİYENİN ALTINDA BİR FUTBOLCU GÖRÜNTÜSÜ VERDİ' Güntekin Onay: "Açıkçası ilk 45 dakikadaki oyun Şampiyonlar Ligi’nde bir deplasmanda ancak bu kadar pozitif olabilirdi ancak bu oyun ve ilk yarıdaki pozisyonların karşılığı 1-1 olmamalıydı. İlk yarıda topun arkasında bekleyen Sporting Lizbon, ikinci devrede Galatasaray’ı daha önde karşılamaya başladı. Daha cesur ve agresif bir futbol ile temsilcimizin savunma zaaflarından faydalanarak hem 2 gol buldu hem de net pozisyonlar üretti. Galatasaray ise gerek tempo gerekse de oyun olarak ikinci 45 dakikada Sporting’e cevap veremedi. Galatasaray’da yorulana kadar Torreira’yı beğendim. Ancak yeni transfer Batrakov, yeteneklerini sergilemek için alan ve zamana ihtiyacı olan ve bu seviyenin altında bir futbolcu görüntüsü verdi." (Hürriyet)

'SADECE DEVLER LİGİ DEĞİL, SÜPER LİG'DE DE BU SIKINTILAR DEVAM EDER' Osman Şenher: "Ne olursa olsun, rahatsız edici bir skor. İlk yarı oynanan futbola bakıyorum, gayet koşan, iyi mücadele eden, yardımlaşan bir Galatasaray vardı sahada. Sane son vuruşlarda başarısız olmasına rağmen, Sporting defansını resmen silkeliyordu. Batrakov hem hücumda hem savunmada epey etkiliydi. İkinci yarı sahada çok kötü bir Galatasaray vardı. Barış Alper santrfor olarak oynayamıyor, bu kesin. Böyle olunca takım bir kişi eksik oynuyor. Biz Deniz Gül’ü gözümüzde çok büyütüyoruz. Hoca da bunun için ilk 11’de oynatmıyor herhalde. Tabii doğrusunu kendisi bilir. Sonuçta, Galatasaray’da sistem oturmamış. Futbolcular oynadıkları mevkide zorluk çekiyor. Sadece Devler Ligi değil, Süper Lig’de de bu sıkıntılar devam eder." (Milliyet)

'OSIMHEN OLSA MAÇ ÇOKTAN KOPARDI' Banu Yelkovan: "İlk yarı, Galatasaray’ın ligde henüz göstermediği bir seviyeydi. Maç öncesi Sporting’in topa sahip olacağını, Galatasaray’ın hızlı kontralar kovalayacağını düşünenler bile şaşırdı. 24. dakikada VAR’dan gelmeyen kırmızı karta bile kimse üzülmedi, ne de olsa takım oynuyordu. Osimhen olsa maç çoktan kopardı. Ama yoktu. Ev sahibi 27. dakikada Catamo’yla eşitliği yakaladı. Devre arasında herkes Torreira 60. dakika civarında yorulduğunda ne olacağını sorguluyordu. Galatasaray o eşiği göremedi bile. İkinci yarı, önce VAR’dan teyitli penaltıyla ev sahibi lehine 2-1’e geldi, ardından Zalazar’ın 25 metreden üst köşeye bıraktığı frikikle 3-1’e. İkinci yarı başlar başlamaz maç bitti." (Hürriyet)