Spor yazarları Sturm Graz - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Şampiyonlar Ligi aşkına'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve play-off biletini aldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

"PLAY-OFF ÇOK ZORLU OLACAK" Mert Aydın: "Şampiyonlar Ligi’ne 2 maç kaldı. Çok zorlu olacak. Bu kez Graz maçlarında cömertçe harcadığımız pozisyonları daha dikkatli kullanmamız gerekecek. Bu arada Greenwood biraz daha takıma alışmış olacak. Arı gibi çalışkan Kante de ağırlığını hissettirecek. Ake ve Skriniar birbirine daha çok alışacak. Fenerbahçe’nin kalecisi kim? Hangi yabancılar gidecek? Lukaku geliyor mu? Vedat ne zaman tam randımanla oynayabilecek? Bunlar da benim sorularım olsun. Yanıtlar Fenerbahçe’nin kısa vadede gelebileceği yerleri de bize gösterecek." (Milliyet)

"KARTAL, PLAY-OFF’TA DİKKATLİ OLMALI" Ömer Üründül: "Dün geceye genel olarak baktığımızda Asensio ve Greenwood fizik açıdan hiç iyi değillerdi. Defans bloğu kusursuz oynadı, bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Guendouzi ve Ake idi…Talisca, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor. Geçen sezona göre de daha güçlü. İsmail Kartal'ın play-off'ta çok dikkatli olması lazım. Sturm Graz karşısında iki maçta da çıkardığı ilk 11, Şampiyonlar Ligi biletini almak için kesinlikle doğru değil. Herhalde bunun analizini yapacaktır. Ayrıca mükemmel bir hakem performansı izledim." (Sabah)

"HASRETE SON 2" Tunç Kayacı: "Aslında her iki taraf için de dalgalı inişli çıkışlı bir ilk yarı izledik. Bu sezon Avrupa maçlarının çilingiri Talisca penaltıyı alan ve atan isim olarak takımını takımını üst tura taşıdı. Biz yine de şimdiden işler iyi giderken uyarımızı yapalım. Fenerbahçe, şu ana kadar kendi kalibresinin altında rakiplerle oynadı yani gerçek test maçı yapmadı. O nedenle atletizmi daha yüksek bir Fenerbahçe sahada olmalı. Yoksa oyuncu kalitesi açısından bu kadronun bir sorunu yok ama Şampiyonlar Ligi seviyesi bambaşka bana göre." (Fanatik)

"ŞAMPİYONLAR LİGİ AŞKINA" Abdullah Ercan: "Talisca sezona çok yüksek perdeden girdi. Lukaku geliyor, Vedat Muriç de çok önemli bir isim. Ancak Talisca'nın formayı öyle kolay vereceğini düşünmüyorum. Ancak sonuç olarak Graz gibi genç ve hızlı oyunculardan oluşan ve temposu yüksek bir takımı 2 maçta da mağlup edip play-off turuna yükselmek önemli. Ama bu oyun Lyon'a yeterli mi, işte bu merak konusu. Başta Asensio ve Greenwood olmak üzere hücumdaki kilit isimlerin fiziksel kalitesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor. Sonuçta play-off'ta bizi çok daha sert iki maç bekleyecek." (Takvim)